Economist: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει βασιλιάς – Ο Ντόναλντ Τραμπ συσσωρεύει όλο και περισσότερη εξουσία

Στον πρώτο μήνα της θυελλώδους θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τους αντιπάλους του να βγάζουν καπνούς και τους οπαδούς του να πανηγυρίζουν, γράφει το Economist, τη στιγμή που στο εξώφυλλο του κορυφαίου βρετανικού περιοδικού, «φιγουράρει» ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ ως…βασιλιάς.

Με έναν αιφνιδιαστικό πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μετατρέψει την προεδρία στην κυρίαρχη εξουσία της χώρας. Το ερώτημα είναι πόσο μακριά θα φτάσει αυτή η προσπάθεια προτού ελεγχθεί -αν ελεγχθεί- και πού θα αφήσει τη δημοκρατία, γράφει το Economist σε σημερινή (20.02.2025), ανάλυσή του.

Αυτός ο αγώνας αφορά τον θεμελιώδη χαρακτήρα της Αμερικής. Ο πρόεδρος λέει ότι εξαλείφει τη σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση από τη γραφειοκρατία, αλλά οι αντίπαλοί του προειδοποιούν ότι καταστρέφει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Λέει ότι φέρνει ειρήνη στον κόσμο και ευημερία στην πατρίδα- οι αντίπαλοί του προειδοποιούν ότι διαλύει τις συμμαχίες που κρατούν τη Δύση ισχυρή. Λέει ότι κάνει την Αμερική και πάλι μεγάλη- προειδοποιούν ότι οδηγεί τη χώρα σε συνταγματική κρίση, ή ακόμη και σε μια Τραμπική απολυταρχία.

Σύμφωνα με το Economist, κάθε πράξη του Τραμπ καταδεικνύει την πεποίθησή του ότι η εξουσία ανήκει στον ίδιο προσωπικά και επιβεβαιώνει ότι είναι αποφασισμένος να συσσωρεύσει περισσότερη. Αγνοώντας το νομοθετικό σώμα, κυβερνά με διάταγμα. Ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρακρατεί χρήματα που διατίθενται από το Κογκρέσο.

