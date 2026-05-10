Μοτζταμπά Χαμενεΐ προς την στρατιωτική ηγεσία του Ιράν: Σε περίπτωση λάθους από τον εχθρό η αντίδρασή μας θα είναι καταστροφική

Ενημέρωσε τον αρχηγό της κοινής στρατιωτικής διοίκησης για τα «νέα κατευθυντήρια μέτρα» των πολεμικών επιχειρήσεων
Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Photo / Reuters
Μπορεί ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ να έχει προκαλέσει ένα μυστήριο γύρω από την κατάσταση της υγείας του, όμως φαίνεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, όμως, αν και δεν έχει κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση ακόμη, μέσα της Τεχεράνης αναφέρουν ότι συναντήθηκε με τους ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας σε μία περίοδο που το μέλλον της Μέσης Ανατολής φαίνεται να κρέμεται σε μία κλωστή.

Ο επικεφαλής της κοινής διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων συναντήθηκε με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, από τον οποίο έλαβε νέες οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων και για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η χώρα απέναντι στους αντιπάλους της, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency.

Το πρακτορείο ανέφερε ακόμη ότι ο Ali Abdollahi, που βρίσκεται στην ηγεσία της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια, ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για το επίπεδο ετοιμότητας των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, δεν έγινε γνωστό πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες ν’ αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενέργεια των Αμερικανών-Σιωνιστών (Ισραηλινών) εχθρών. Στην περίπτωση κάποιου λάθους από τον εχθρό, η αντίδραση του Ιράν θα είναι ευέλικτη, καταστροφική και αποφασιστική», φέρεται να δήλωσε ο Αμπντολαχί.

