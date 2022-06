Αντιδράσεις από την Ουκρανία προκαλεί η ανακοίνωση της EBU ότι η Eurovision 2023 θα διοργανωθεί από άλλη χώρα, με τον υπουργό Πολιτισμού, Oleksandr Tkachenko, να επιμένει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς.

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή (17.6.2022), η EBU ανακοίνωσε πως η Ουκρανία δεν θα αναλάβει τη διοργάνωση της Eurovision του 2023 και πως ξεκίνησε συνομιλίες με το BBC για να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό στη Βρετανία, μιας και είναι η χώρα που τερμάτισε δεύτερη στον φετινό τελικό της Ιταλίας.

Ο Oleksandr Tkachenko έγραψε στο Telegram, μεταδίδει ο Guardian, ότι «η Ουκρανία δεν συμφωνεί με τη φύση μιας τέτοιας απόφασης, χωρίς να συζητήσουμε τη δυνατότητα άλλων επιλογών. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάθε λόγο να διεξάγουμε περαιτέρω διαπραγματεύσεις και να βρούμε μια κοινή λύση που θα ικανοποιήσει όλα τα μέρη.

Η Ουκρανία κέρδισε τη Eurovision 2022 και τώρα έχουμε εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις στον καθορισμένο χρόνο για τη διαδικασία έγκρισης της διεξαγωγής του διαγωνισμού στην Ουκρανία, όπου θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο.

This is rapidly becoming a proper diplomatic row.



While UK councils issue jolly press releases about how they want to host Eurovision, the Ukraine culture minister just posted on Telegram demanding his country gets to host. Suggests if BBC/UK hosts then undermines Ukraine. pic.twitter.com/udh4sQ8CDi