Τουλάχιστον 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών που «έπεσαν» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός βιντεοκλίπ του ράπερ French Montana στο Μαϊάμι, καθώς προέκυψε καβγάς μεταξύ δύο ομάδων πολλών ανθρώπων.

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ και οι Αρχές του Μαϊάμι, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο γύρω στις 19:48 της Πέμπτης 5 Ιανουαρίου (τοπική ώρα, ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας), επειδή είχαν ενημερωθεί ότι υπήρχαν θύματα από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τη Miami Herald, είχε προηγηθεί ο καβγάς στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του ράπερ.

«Έπεσαν τουλάχιστον 13, 14, 15 πυροβολισμοί. Έγινε πολύ γρήγορα, ίσως από αυτόματο τουφέκι», είπε ο Σιντ Μόγκουλ, ένας από αυτούς που συμμετείχαν στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του French Montana, αποκαλύπτοντας ότι κάποιος που πήγε να παρακολουθήσει τα γυρίσματα έπεσε θύμα κλοπής και μετά επικράτησε χάος.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό και την ταυτότητα των θυμάτων.

#BreakingNews At least 10 injured after shooting ‘The Licking’ restaurant in Miami Gardens, Florida. #Shooting reportedly occurred during the filming of a French Montana video shoot. #Florida #Miami #MiamiGardens pic.twitter.com/ZpJUsgJtfb

Police has confirmed at least 10 people have been shot in front of The Licking in Miami Gardens during a French Montana video shoot pic.twitter.com/c6vLsvg5uA