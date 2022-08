Αναξιόπιστους θεωρεί ο Guardian τους ισχυρισμούς της FSB ότι εντοπίστηκε η δράστις της δολοφονίας της Ντάριας Ντούγκινα, κόρης του στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, επειδή φαίνεται να εγείρει περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Guardian αναλύει ότι η FSB, η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας, ισχυρίστηκε πως κατάφερε να διαλευκάνει – μόλις – μέσα σε ένα 24ωρο τη δολοφονία της κόρης του Αλεξάντρ Ντούγκιν και ότι βρήκε, μάλιστα, τη δράστιδα πίσω από την επίθεση, δημοσιεύοντας πληροφορίες και βίντεο.

Στο βίντεο φέρεται να προβάλλεται μια Ουκρανή, μέλος του Τάγματος Αζόφ, η οποία είναι η δολοφόνος της Ντάριας Ντούγκινα. Σύμφωνα με την FSB, η συγκεκριμένη γυναίκα κατάφερε να περάσει απαρατήρητη στη Ρωσία, μαζί με τη 12χρονη κόρη της, προσποιούμενη μία από τις εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανές που βρήκαν καταφύγιο στη χώρα ή απελάθηκαν βίαια από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Αμέσως μετά, η Ουκρανή φερόμενη δολοφόνος της Ντούγκινα φέρεται να άλλαζε συνέχεια τις πινακίδες του Mini Cooper της, τοποθέτησε και στη συνέχεια πυροδότησε τον εμπρηστικό μηχανισμό και αμέσως μετά κατάφερε να φύγει από τη Ρωσία.

Όλα αυτά, αναφέρει ο Guardian, υποτίθεται τα κατάφερε χωρίς να εντοπιστεί από την FSB. Για αυτό και οι ισχυρισμοί της ρωσικής μυστικής υπηρεσίας αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό ενώ παράλληλα η Ουκρανία αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία, αφού ο Ντούγκιν θεωρείται πρόσωπο του περιθωρίου για το Κίεβο.

Ο Guardian προσθέτει, επίσης, ότι δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς το κίνητρο για μια τέτοια αποστολή στη Ρωσία. Παρ’ όλα αυτά, ο θάνατος της κόρης του Ντούγκιν έρχεται εν μέσω σφοδρών μαχών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στην Κριμαία.

