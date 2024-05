Guardian: Η Ευρώπη σε συναγερμό μετά από εμπρησμούς και δολιοφθορές που φέρεται να συνδέονται με τη Ρωσία

Σε ύψιστο συναγερμό είναι η Ευρώπη μετά από ύποπτους εμπρησμούς και δολιοφθορές που μπορεί να συνδέονται με τη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω υπονοιών για τα νέα «όπλα» που χρησιμοποιεί η Ρωσία – εμπρησμοί και σαμποτάζ – μετά από μια σειρά μυστηριωδών πυρκαγιών και επιθέσεων σε υποδομές στη Βαλτική, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτά επικαλείται ο Guardian, σε ένα ανησυχητικό ρεπορτάζ, εκτιμώντας πως η Μόσχα έχει προσθέσει στο «οπλοστάσιό» της τακτικές «επικοινωνιακού πολέμου» και προπαγάνδας.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, οι υπηρεσίες ασφαλείας λένε ότι μια σειρά πυρκαγιών και επιθέσεων σε υποδομές θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας συστηματικής προσπάθειας της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την Γηραιά Ήπειρο.

Όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο IKEA στο Βίλνιους στη Λιθουανία αυτόν τον μήνα, πέρασε στα ψιλά μέχρι που ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, υποστήριξε ότι θα μπορούσε να είναι δουλειά ξένου σαμποτέρ.

Οι ερευνητές έχουν ήδη ισχυριστεί πιθανή ρωσική ανάμειξη σε μια εμπρηστική επίθεση στο ανατολικό Λονδίνο, μια κόλαση που κατέστρεψε το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Πολωνία, μια απόπειρα δολιοφθοράς στη Βαυαρία της Γερμανίας και αντισημιτικά γκράφιτι στο Παρίσι.

Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάποιο από αυτά τα περιστατικά σε όλη την ήπειρο είναι αποτέλεσμα κάποιου οργανωμένου σχεδίου, οι υπηρεσίες ασφαλείας πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος μιας συστηματικής προσπάθειας της Μόσχας να αποσταθεροποιήσει τη Δύση, η οποία έχει υποστηρίξει αποφασιστικά την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία.

Επισημαίνουν ακόμα ότι μετά τον ψυχρό πόλεμο, οι επιχειρήσεις των ξένων μυστικών υπηρεσιών αποτελούνταν από κατασκόπους και τους χειριστές τους, αλλά στην εποχή των social media, μπορούν να προσληφθούν βάνδαλοι, με αντάλλαγμα μερικές εκατοντάδες ευρώ ή κρυπτονομίσματα και ο εντοπισμός τους ή η διασύνδεσή τους με κάποιον κρατικό παράγοντα είναι μία πολύ πιο δύσκολη διαδικασία.

Η ανησυχία ότι αυτές οι υβριδικές επιθέσεις θα μπορούσαν να είναι έργο της Ρωσίας είναι τέτοια που το θέμα τέθηκε σε σύνοδο κορυφής των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, με αξιωματούχους ασφαλείας της Ολλανδίας, της Εσθονίας και της Λιθουανίας να προειδοποιούν για τα εθνικά τρωτά σημεία.

Ένας υπουργός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι ανησυχούν βαθύτατα για «σαμποτάζ, που οργανώνεται, χρηματοδοτείται και γίνεται από Ρώσους»

Είπε ότι τα εγκλήματα φέρονται να περιλαμβάνουν «ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμού», ενώ οι ερευνητές εξετάζουν αν η Ρωσία εμπλέκεται στην πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στη Βαρσοβία, έναν ισχυρισμό που η ρωσική πρεσβεία χαρακτήρισε θεωρία συνωμοσίας.

Briton charged with aiding Russia and planning arson against Ukraine-linked business in UK https://t.co/JLLArX1Ug6