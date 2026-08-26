Bloomberg: Η Ρωσία ετοιμάζει κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία

Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, σύμφωνα με το Bloomberg News επικαλούμενο τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο.

Με αυτό τον τρόπο η Ρωσία βάζει στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Bloomberg News επικαλούμενο τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg News, η Μόσχα θεωρεί πως οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Ενώ ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει απτόητος από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και δίκτυα εφοδιαστικής.

Εντείνεται η συζήτηση στη Μόσχα για τακτικά πυρηνικά

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εκατέρωθεν επιθέσεων οδηγεί όλο και περισσότερους Ρώσους αξιωματούχους στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν θα μπορούσε τελικά να επιλέξει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων ως έσχατη λύση στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές κοντά στο Κρεμλίνο.

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Ο κίνδυνος να σπάσει ο Πούτιν το παγκόσμιο ταμπού στη χρήση πυρηνικών όπλων σε πόλεμο, το οποίο διατηρείται από τότε που οι ΗΠΑ έριξαν τις δύο ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία το 1945, αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των δυτικών κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με τις πηγές, το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί στη Μόσχα οι φωνές των «γερακιών» που τάσσονται υπέρ μιας τέτοιας κίνησης. Ένα ακραίο μέτρο θεωρείται πιθανό επειδή, για τον Πούτιν, το μόνο χειρότερο αποτέλεσμα από τη συνέχιση του πολέμου θα ήταν η ήττα.

Τα τακτικά πυρηνικά όπλα διαθέτουν μικρότερης ισχύος κεφαλές και μικρότερο βεληνεκές από τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα και προορίζονται για την επίτευξη στόχων σε συγκεκριμένο πεδίο μάχης, αντί για την καταστροφή μιας ολόκληρης πόλης ή χώρας. Ωστόσο, η εκρηκτική ισχύς τους μπορεί να είναι τεράστια και η ραδιενεργός μόλυνση να επηρεάσει μεγάλες εκτάσεις.