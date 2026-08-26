Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ με ολόκληρα χωριά θαμμένα στη λάσπη – Αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες

Ασύλληπτο είναι το μέγεθος της καταστροφής από το τριπλό χτύπημα της φύσης στο Νεπάλ. Πρωτοφανής μανία των στοιχείων της φύσης σάρωσε τα Ιμαλάια, προκαλώντας βιβλική καταστροφή σε Νεπάλ και Θιβέτ.

Ορμητικοί χείμαρροι λάσπης, βράχων και νερού ισοπέδωσαν ολόκληρα χωριά, παρέσυραν κρίσιμες υποδομές και απέκοψαν κάθε οδική και τηλεπικοινωνιακή επαφή. Η ακραία φυσική καταστροφή άφησε πίσω της 95 νεκρούς, 403 αγνοούμενους και μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νεπάλ, στο Θιβέτ και στην Κίνα.

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Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 291 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, ανέφερε ο οργανισμός τουρισμού της χώρας.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται περισσότεροι από 130 Ινδοί, περίπου 47 Αμερικανοί και τουλάχιστον 12 Βρετανοί.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ έκανε λόγο για σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών Ρίχτερ, ο οποίος, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, προκάλεσε κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόσι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταστροφική πλημμύρα. Η εικόνα παραμένει δραματική, με ολόκληρα χωριά να έχουν παρασυρθεί, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

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Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, ενώ Κινέζοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους για μεγάλες απώλειες.

A man from China recorded the frightening moments as a flash flood struck Tibet and Nepal, showing the sheer force and speed of the rushing water pic.twitter.com/z7BPKPaeIv — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Σπίτια και δρόμοι παρασύρθηκαν στο Νεπάλ, ενώ στο Θιβέτ υπάρχουν αγνοούμενοι στην κομητεία Gyirong, μετά την κατολίσθηση που έπληξε συνοριακό πέρασμα μεταξύ των δύο χωρών.

🇳🇵 Las inundaciones y los deslizamientos de lodo en Nepal han dejado al menos 97 muertos y cientos de desaparecidos.



Imágenes aéreas muestran la magnitud de los daños causados. pic.twitter.com/WgWOQRKR2z — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2026

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις περιοχές Syapru Besi και Timure, στην ορεινή περιφέρεια Rasuwa, όπου ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι. Τα ελικόπτερα διάσωσης δεν μπορούν να προσγειωθούν εξαιτίας της έκτασης της πλημμύρας, καθώς τα νερά του ποταμού έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη συνηθισμένη κοίτη του.

Κίνα: Τουλάχιστον 3 νεκροί – 265 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο Θιβέτ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 265 αγνοούνται από την κατολίσθηση λάσπης στο Θιβέτ, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV στον πρώτο απολογισμό που δίνουν οι κινεζικές αρχές για τις φονικές πλημμύρες σε περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ και της Κίνας.

Horror at the Nepal–Tibet border: A massive avalanche-triggered flash flood has swept away villages, buildings, roads, and bridges. Hundreds of travelers, including foreign nationals, remain missing as rescue operations intensify. pic.twitter.com/lCMTcz97Js — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026

Αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός θυμάτων που δίνεται στη δημοσιότητα από την κινεζική πλευρά, μετά τους καταστροφικούς χειμάρρους λάσπης που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 95 ανθρώπων στο Νεπάλ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Αγνοούνται 60 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο

Την ίδια ώρα, 60 εργαζόμενοι σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο στο βόρειο Νεπάλ αγνοούνται μετά τις πλημμύρες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο υδροηλεκτρικό έργο Langtang Khola, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Rasuwa κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων RSS.

«Το έργο πραγματοποιούσε εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό μιας σήραγγας. Η πλημμύρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο έργο», μετέδωσε το πρακτορείο.

Η Rasuwa φιλοξενεί αρκετά υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία αξιοποιούν τα ορμητικά ποτάμια της ορεινής περιοχής.

Συνολικά, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ, επηρεάστηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 430 MW, κυρίως υδροηλεκτρικά έργα. Πρόκειται για περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,2 GW.