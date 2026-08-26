Αντιαρματικοί πύραυλοι Akeron σε βαν από την Ελλάδα κατασχέθηκαν στο Μπάρι – Συνελήφθη Γάλλος οδηγός

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία μετά από έναν κατά τα άλλα συνηθισμένο έλεγχο στο λιμάνι του Μπάρι. Στην έρευνα των τοπικών αρχών εντοπίστηκε φορτίο στρατιωτικού οπλισμού υψηλής επιθετικής ικανότητας μέσα σε βαν που οδηγούσε 46χρονος Γάλλος, προερχόμενος από την Ελλάδα.

Η Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) του Μπάρι σταμάτησε έναν 46χρονο Γάλλο υπήκοο, μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που είχε φτάσει από την Πάτρα.

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Σύμφωνα με το rainews.it, στο βαν του 46χρονου, το οποίο φέρει γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, εντοπίστηκαν σωλήνες εκτόξευσης και αντιαρματικοί πύραυλοι, μεταξύ των οποίων τρεις Akeron.

Ο Γάλλος οδηγός φέρεται να υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός σε γαλλική εταιρεία και ότι είχε αναλάβει τη μεταφορά του συγκεκριμένου υλικού στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο 46χρονος ανέφερε στις ιταλικές αρχές, ότι το φορτίο είχε μεταφερθεί αρχικά στην Ελλάδα για εργασίες επισκευής και συντήρησης και στη συνέχεια επέστρεφε στη Γαλλία.

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Κατά τον έλεγχο φέρεται να επέδειξε τρεις διεθνείς φορτωτικές, καθώς και εμπορικά και ταξιδιωτικά έγγραφα. Προσκομίστηκε, επίσης, άδεια του γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία είχε εκδοθεί το 2025 και αφορούσε δραστηριότητες σχετικές με πολεμικό υλικό.

ALERTE INFO – Un Français a été arrêté en Italie avec trois missiles antichars Akeron dans sa camionnette.



Les missiles, découverts au port de Bari après son arrivée de Grèce, étaient recouverts de bandes bleues les faisant passer pour du matériel d’entraînement de… pic.twitter.com/a1olmdwzlY — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 26, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν κρίθηκαν γενικά ως προς τη φύση του φορτίου, ενώ εξετάζονται και «ασυνέπειες» στις ημερομηνίες και στις σφραγίδες.

Combat vehicle CV90 🇸🇪 firing MBDA’s 5th generation ATGM AKERON missile 🇫🇷. pic.twitter.com/FlzYOAQWtU — DefenseTrends (@DefenseTrends) February 18, 2026

Οι δικαστικές αρχές του Μπάρι διέταξαν την προσωρινή κράτηση του Γάλλου οδηγού του βαν.

