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Αντιαρματικοί πύραυλοι Akeron σε βαν από την Ελλάδα κατασχέθηκαν στο Μπάρι – Συνελήφθη Γάλλος οδηγός

Οι δικαστικές αρχές του Μπάρι διέταξαν την προσωρινή κράτηση του Γάλλου οδηγού του βαν
Αντιαρματικοί πύραυλοι Akeron
Αντιαρματικοί πύραυλοι Akeron / πηγή φωτογραφίας Χ
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία μετά από έναν κατά τα άλλα συνηθισμένο έλεγχο στο λιμάνι του Μπάρι. Στην έρευνα των τοπικών αρχών εντοπίστηκε φορτίο στρατιωτικού οπλισμού υψηλής επιθετικής ικανότητας μέσα σε βαν που οδηγούσε 46χρονος Γάλλος, προερχόμενος από την Ελλάδα.

Η Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) του Μπάρι σταμάτησε έναν 46χρονο Γάλλο υπήκοο, μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που είχε φτάσει από την Πάτρα.

Σύμφωνα με το rainews.it, στο βαν του 46χρονου, το οποίο φέρει γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, εντοπίστηκαν σωλήνες εκτόξευσης και αντιαρματικοί πύραυλοι, μεταξύ των οποίων τρεις Akeron.

Ο Γάλλος οδηγός φέρεται να υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός σε γαλλική εταιρεία και ότι είχε αναλάβει τη μεταφορά του συγκεκριμένου υλικού στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο 46χρονος ανέφερε στις ιταλικές αρχές, ότι το φορτίο είχε μεταφερθεί αρχικά στην Ελλάδα για εργασίες επισκευής και συντήρησης και στη συνέχεια επέστρεφε στη Γαλλία.

Κατά τον έλεγχο φέρεται να επέδειξε τρεις διεθνείς φορτωτικές, καθώς και εμπορικά και ταξιδιωτικά έγγραφα. Προσκομίστηκε, επίσης, άδεια του γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία είχε εκδοθεί το 2025 και αφορούσε δραστηριότητες σχετικές με πολεμικό υλικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν κρίθηκαν γενικά ως προς τη φύση του φορτίου, ενώ εξετάζονται και «ασυνέπειες» στις ημερομηνίες και στις σφραγίδες.

Οι δικαστικές αρχές του Μπάρι διέταξαν την προσωρινή κράτηση του Γάλλου οδηγού του βαν.

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