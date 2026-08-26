Τραγωδία στο Νεπάλ: «Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς» λέει Έλληνας κάτοικος

Έλληνας κάτοικος στο Νεπάλ περιγράφει την βιβλική καταστροφή που συνέβη στο βόρειο τμήμα της χώρας το πρωί της Τετάρτης (26.08.2026), με τις φονικές πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 95 ανθρώπους, ενώ αγνοούνται 341 τουρίστες.

Το φαινόμενο προκλήθηκε από κατολίσθηση μετά από σεισμό στα Ιμαλάια. Σπίτια παρασύρθηκαν, χωριά θάφτηκαν στη λάσπη, ενώ εκφράζονται φόβοι για νέο πλημμυρικό κύμα που απειλεί και την Ινδία. Ο Έλληνας κάτοικος της πόλης Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος μίλησε στον Alpha για τις εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ.

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«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό. Το πρωί στις 09:00 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν τόνοι νερού, κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και μόλις τώρα μόλις έχει ηρεμήσει» περιγράφει ο Δημήτρης Γιαννόπουλος.

«Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, ωστόσο δεν υπάρχει Έλληνας και Κύπριος στη λίστα των αγνοουμένων», αναφέρει μετά από επικοινωνία που είχε με τις αρμόδιες και προξενικές αρχές.

Είναι η εποχή των Μουσώνων αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», περιγράφει.