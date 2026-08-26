Βρέθηκε βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Βερολίνο και εκκενώνονται 5.600 σπίτια

Συναγερμός στο Βερολίνο! Οι αρχές της γερμανικής πρωτεύουσας έδωσαν εντολή για την εκκένωση 5.600 σπιτιών, καθώς εντοπίστηκε βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι αρχές του Βερολίνου ανέφεραν πως αποκλείστηκε περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η βόμβα που χρονολογείται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Μέσα στην αποκλεισμένη περιοχή βρίσκονται – μεταξύ άλλων – ένας οίκος ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων κι ένας παιδικός σταθμός.

Η βόμβα βάρους 100 κιλών εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (26.08.2026) στον πυθμένα του καναλιού στη συνοικία Νόικελν, κοντά στη Ζόνεναλε, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής.

Η βόμβα ανασύρθηκε από τα νερά του καναλιού και τοποθετήθηκε σε πλωτή εξέδρα. Θα μεταφερθεί με γερανό στην όχθη, όπου πυροτεχνουργοί θα αναλάβουν να την εξουδετερώσουν, σύμφωνα με την αστυνομία.

🇩🇪 In Berlin, 5,600 people are being evacuated due to a World War II-era bomb, law enforcement officials in the German capital reported. pic.twitter.com/HeKAFYBAj1 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 26, 2026

Η επιχείρηση εκκένωσης έχει ξεκινήσει και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες. Έχουν προβλεφθεί χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους κατοίκους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους.