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Τιμ Κάρι: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «κακός» του σινεμά και του θεάτρου

Έλαβε τρεις υποψηφιότητες για βραβεία Tony και δύο για βραβείο Laurence Olivier
Ο Τιμ Κάρι
Ο Τιμ Κάρι / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Τιμ Κάρι, ο ηθοποιός των «Rocky Horror Picture Show» και «It», πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Ενώ ήταν πάντα ενεργός ηθοποιός υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2012, το οποίο απαιτούσε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.

Ο ηθοποιός πέθανε το βράδυ της Τρίτης (25.08.2026) μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας για πάνω από δέκα χρόνια, σύμφωνα με το TMZ.

Ο Τίμοθι Τζέιμς Κάρι γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1946, ήταν Άγγλος ηθοποιός και τραγουδιστής. Γνωστός για τους ρόλους «κακών» στο θέατρο και την οθόνη, έχει λάβει ένα βραβείο Emmy, καθώς και υποψηφιότητες για ένα βραβείο Grammy, δύο βραβεία Olivier και τρία βραβεία Tony.

Είναι περισσότερο γνωστός για την ερμηνεία του ως Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στο μιούζικαλ The Rocky Horror Show (1973–1975), Home Alone 2: Lost in New York καθώς και στη μουσική ταινία The Rocky Horror Picture Show (1975).

Ο Κάρι ξεκίνησε την καριέρα του στην παραγωγή του μιούζικαλ Hair (1968–1969) στο Γουέστ Εντ. Στη συνέχεια προτάθηκε για το βραβείο Laurence Olivier Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για τους ρόλους του ως Βασιλιάς Πειρατών στους Πειρατές της Πενζάνς (1982) και ως Βασιλιάς Αρθούρος στο Spamalot (2007).

Στο Μπρόντγουεϊ, κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Tony, την πρώτη για τον ρόλο του ως Wolfgang Amadeus Mozart στο Amadeus (1980) και ακολούθησαν δύο υποψηφιότητες για τον ρόλο του ως Καλύτερου Ηθοποιού σε Θεατρικό Έργο για τα βραβεία My Favorite Year (1992) και Spamalot (2005).

Στην τηλεόραση, υποδύθηκε τον Pennywise στη μίνι σειρά It (1990) και έπαιξε στις ταινίες Oliver Twist (1982), Tales from the Crypt (1992), Will & Grace (2004) και Return to Cranford (2009).

Έχει δανείσει τη φωνή του σε πολλούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Emmy ερμηνείας του ως Κάπτεν Χουκ στην ταινία Peter Pan & the Pirates (1990–1991), του Χέξους στο Ferngully: The Last Rainforest (1992), του Ντρέικ στο The Pebble and the Penguin (1995), του Σερ Νάιτζελ Θόρνμπερι στο The Wild Thornberrys (1998–2004) και του Καγκελάριου Πάλπατιν / Νταρθ Σίντιους στο Star Wars: The Clone Wars (2012-2014).

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