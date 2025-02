Marius Borg Hoiby: Ο γιος της πριγκίπισσας του νορβηγικού θρόνου, κατηγορείται για τον βιασμό παρουσιάστριας

Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου της Νορβηγίας, Mette-Marit, Marius Borg Hoiby κατηγορείται για τον βιασμό μιας τηλεπαρουσιάστριας, σε ακόμη μία υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στην οποία εμπλέκεται ο 28χρονος.

Ο φερόμενος βιασμός έλαβε χώρα στη βασιλική κατοικία, σε ένα «πάρτι στο υπόγειο του κάστρου» με την αστυνομία της Νορβηγίας να πιστεύει ότι έχει στη διάθεσή της βίντεο από την επίθεση, σύμφωνα με το Se og hor.

Η 39χρονη παρουσιάστρια, η Linni Meister, φέρεται να μην θυμάται την υποτιθέμενη επίθεση και την αντιλήφθηκε μόνο όταν ενημερώθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, η Linni ισχυρίστηκε ότι είναι «αλήθεια» σε μια δήλωση στο Snapchat.

Ο Borg Høiby, ο οποίος ερευνάται για πολλαπλές υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης και παραβάσεις περί ναρκωτικών, δεν έχει σχολιάσει τις τελευταίες καταγγελίες.

