NASA: Αστρικό σμήνος σχηματίζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο 

2.500 έτη φωτός από τη Γη, ένα «χριστουγεννιάτικο δέντρο» αιωρείται στο διάστημα- ένα μαγικό στιγμιότυπο από τη NASA.

Πρόκειται αναμφίβολα για το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον πλανήτη μας, που αποτελείται από σμήνος αστεριών που εκτιμάται ότι έχουν ηλικία από 1 έως 5 εκατομμύρια χρόνια.

«Τα περασμένα Χριστούγεννα, ο NASA Chandra X-ray μας χάρισε ένα σμήνος αστεριών. Φέτος, οι νέες προβολές των τηλεσκοπίων (σε συνδυασμό με τα δεδομένα Chandra) μας έδωσαν κάτι ξεχωριστό», έγραψε η NASA.

Δεδομένα από το παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο που καταγράφει τις εκπομπές ακτίνων Χ, συνδυάστηκαν με οπτικά δεδομένα πουπαρείχε ο αστροφωτογράφος Michael Clow για να σχηματιστεί η τελική εικόνα.

