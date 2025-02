Nasa: Επιστρέφουν νωρίτερα οι «ξεχασμένοι» στο διάστημα αστροναύτες – «Κλείδωσε» η ημερομηνία

Επιτέλους ευχάριστα νέα για τους δυο «ξεχασμένους» αστροναύτες της NASA- θα πατήσουν Γη, νωρίτερα από ότι αναμενόταν.

Όπως ανακοίνωσε η NASA, υπάρχει δυνατότητα να φέρει πίσω τους αστροναύτες Butch Wilmore και Suni Williams – που εκτοξεύτηκαν με την πρώτη δοκιμαστική πτήση του Boeing Starliner και παρέμειναν στον διαστημικό σταθμό μήνες περισσότερο από το αναμενόμενο – μερικές εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η διαστημική υπηρεσία δήλωσε ότι οι αστροναύτες θα επιστρέψουν στο σπίτι τους με μια κάψουλα SpaceX Dragon που θα φύγει από τη Γη με το ISS Crew-10 την Τετάρτη 12 Μαρτίου. Μετά από μια περίοδο παράδοσης λίγων ημερών, οι δυο αστροναύτες θα εγκαταλείψουν τον ISS με την υπόλοιπη αποστολή Crew-9, αφού περάσουν περίπου 250 συνεχόμενες ημέρες σε τροχιά, όπως σημειώνει το CNN.

Οι δύο αστροναύτες επρόκειτο να φύγουν για οκτώ ημέρες στο διάστημα, αλλά έχουν ήδη μείνει εκεί τουλάχιστον οκτώ μήνες.

Οι διαδοχικές δυσκολίες που προέκυψαν στο Starliner οδήγησαν στη δύσκολη απόφαση να μην χρησιμοποιηθεί αυτό το διαστημόπλοιο για να φέρει πίσω στη Γη τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες.

Οι αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς επέβαιναν στο Starliner στις αρχές Ιουνίου όταν άρχισε το ταξίδι τους και έκτοτε βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου το διαστημόπλοιό τους παρέμενε προσδεδεμένο.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τη σύγχυση που έσπειραν ο CEO της SpaceX Έλον Μασκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση των αστροναυτών του Starliner.

