Κόσμος

Κινηματογραφική επιχείρηση σε απομακρυσμένο νησί: Βρετανοί κομάντος έπεσαν με αλεξίπτωτα για ασθενή με ύποπτα συμπτώματα χανταϊού

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή που τα μέλη της αποστολής πηδούν από την ανοιχτή ράμπα στρατιωτικού αεροσκάφους
Βρετανοί κομάντο
Βρετανοί κομάντο πέφτουν με αλεξίπτωτο στο απομακρυσμένο νησί / Χ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια επιχείρηση διάσωσης βγαλμένη από ταινία πραγματοποίησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις από τη Βρετανία, για να αντιμετωπιστεί ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε απομακρυσμένο νησί στο νότιο Ατλαντικό.

Κάτοικος του νησιού Τρίσταν Ντα Κούνια, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του χανταϊού, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση ειδικής αποστολής από την Βρετανία.

Σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό, έξι αλεξιπτωτιστές, ένας σύμβουλος της RAF και μία νοσηλεύτρια του στρατού μεταφέρθηκαν με ειδική πτήση στο απομονωμένο νησί και πραγματοποίησαν άλμα με αλεξίπτωτο ώστε να παράσχουν άμεσα ιατρική βοήθεια στον ασθενή.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή που τα μέλη της αποστολής πηδούν από την ανοιχτή ράμπα στρατιωτικού αεροσκάφους, μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, φιάλες οξυγόνου και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος RAF A400M, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στο Ascension Island.

Την αποστολή υποστήριξε και αεροσκάφος ανεφοδιασμού RAF Voyager.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
112
69
62
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επιστρέφει στην Ελλάδα ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού - Σε καραντίνα στο «Αττικόν» για 45 μέρες
Θα μεταφερθεί πρώτα με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας
Το κρουαζιερόπλοιο Hondius με τα κρούσματα χανταϊού 10
Σε εξέλιξη η επιχείρηση για την απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό - Αναχώρησαν από την Τενερίφη οι Ισπανοί και οι Γάλλοι
Ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο θα πετάξει για Ολλανδία και από εκεί θα τον παραλάβει αεροσκάφος της Πολεμικής μας Αεροπορίας για να τον μεταφέρει στην Ελλάδα
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo