Κινηματογραφική επιχείρηση σε απομακρυσμένο νησί: Βρετανοί κομάντος έπεσαν με αλεξίπτωτα για ασθενή με ύποπτα συμπτώματα χανταϊού

Μια επιχείρηση διάσωσης βγαλμένη από ταινία πραγματοποίησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις από τη Βρετανία, για να αντιμετωπιστεί ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε απομακρυσμένο νησί στο νότιο Ατλαντικό.

Κάτοικος του νησιού Τρίσταν Ντα Κούνια, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του χανταϊού, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση ειδικής αποστολής από την Βρετανία.

Σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό, έξι αλεξιπτωτιστές, ένας σύμβουλος της RAF και μία νοσηλεύτρια του στρατού μεταφέρθηκαν με ειδική πτήση στο απομονωμένο νησί και πραγματοποίησαν άλμα με αλεξίπτωτο ώστε να παράσχουν άμεσα ιατρική βοήθεια στον ασθενή.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή που τα μέλη της αποστολής πηδούν από την ανοιχτή ράμπα στρατιωτικού αεροσκάφους, μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, φιάλες οξυγόνου και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος RAF A400M, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στο Ascension Island.

British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2 — Jerome Starkey (@jeromestarkey) May 10, 2026

British Army medics parachuted to the remote island of Tristan da Cunha in the South Atlantic Ocean. They went to help a British person who may have hantavirus, a serious illness. The island is very far away and has limited medical facilities, so they had to fly in and jump… pic.twitter.com/mCh6xI1NDz — War Alerts (@WarNewsGlobal) May 10, 2026

Την αποστολή υποστήριξε και αεροσκάφος ανεφοδιασμού RAF Voyager.