«Το Ιράν παρέδωσε την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση στο Πακιστάν», λένε ΜΜΕ της χώρας

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το τι αναφέρει η απάντηση
Ισλαμαμπάντ
Το Ιράν απάντησε στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου αναφέρουν μέσα της Τεχεράνης.

Η απάντηση από το Ιράν προς τις ΗΠΑ, έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση.

Την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης IRNA, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την φύση της απάντησης της ιρανικής πλευράς.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, η παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή, ανέφερε η ίδια πηγή στο Islamic Republic News Agency.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι θέσεις και οι εκτιμήσεις της Τεχεράνης σχετικά με τις αμερικανικές προτάσεις θα διαβιβαστούν μόλις ολοκληρωθούν οι εσωτερικές αξιολογήσεις και ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Το Πακιστάν μεσολάβησε για την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον στις 8 Απριλίου, βάζοντας τέλος σε σχεδόν 40 ημέρες κοινών επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησαν συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια ουσιαστική πρόοδος ή συμφωνία.

