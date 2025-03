Netflix: Συνελήφθη Χολιγουντιανός σκηνοθέτης που έκλεψε 11 εκατ. δολάρια από τη δημοφιλή πλατφόρμα streaming και αγόρασε Rolls-Royces και Ferrari

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, Carl Erik Rinsch, συνελήφθη την Τρίτη με την κατηγορία ότι υπεξαίρεσε 11 εκατομμύρια δολάρια από το Netflix για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που ποτέ δεν προβλήθηκε, και τα οποία επένδυσε σε κρυπτονομίσματα και πολυτελείς αγορές, οι οποίες περιλάμβαναν στόλο από Rolls-Royces και μια Ferrari.

Ο Carl Erik Rinsch, γνωστός για τη σκηνοθεσία της ταινίας «47 Ronin» κατηγορείται για απάτη με και ξέπλυμα χρήματος συνελήφθη την Τρίτη (18.03.2025) στην Καλιφόρνια με ομοσπονδιακές κατηγορίες για ηλεκτρονική απάτη και ξέπλυμα χρήματος, που σχετίζονται με το φερόμενο σχέδιο εξαπάτησης της γνωστής πλατφόρμας streaming.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το Netflix αρχικά πλήρωσε περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει την ημιτελή σειρά επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «White Horse» από τον Rinsch, αλλά αργότερα διέθεσε άλλα 11 εκατομμύρια αφού ο σκηνοθέτης ισχυρίστηκε ότι χρειαζόταν επιπλέον χρήματα για να ολοκληρώσει την παραγωγή.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι εισαγγελείς ο Ρινς «σχεδόν αμέσως» μετέφερε αυτά τα επιπλέον χρήματα από την εταιρεία του σε προσωπικούς του λογαριασμούς. Ο σκηνοθέτης στη συνέχεια επένδυσε το υπόλοιπο ποσό στην αγορά κρυπτονομισμάτων, μια κίνηση που αποδείχθηκε κερδοφόρα.

Από εκεί, ο Rinsch ξόδεψε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια σε προσωπικά είδη και πολυτελή αντικείμενα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στα οποία περιλαμβάνονται: περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια σε πιστωτικές κάρτες, 1 εκατομμύριο δολάρια για δικηγόρους που προσέλαβε για να μηνύσει το Netflix για περισσότερα χρήματα, 3,8 εκατομμύρια δολάρια σε έπιπλα και αντίκες, 2,4 εκατομμύρια δολάρια για πέντε Rolls-Royces και μια Ferrari, και 652.000 δολάρια για ρολόγια και ρούχα.

Ο Rinsch, 47 ετών, συνελήφθη στο West Hollywood, Καλιφόρνια, και είχε την πρώτη του ακρόαση στο δικαστήριο την Τρίτη.

Εμφανίστηκε σε μια ομοσπονδιακή δικαστική αίθουσα στο Λος Άντζελες φορώντας πουλόβερ και τζιν, με χειροπέδες στους καρπούς και τα πόδια. Δεν υπέβαλε δήλωση για τις κατηγορίες και μίλησε μόνο για να απαντήσει στις ερωτήσεις του δικαστή.

