Paul Lowe: Δολοφονήθηκε ενώ έκανε πεζοπορία ο διάσημος Βρετανός φωτορεπόρτερ – Συνελήφθη ο γιος του

Νεκρός βρέθηκε ο γνωστός πολεμικός φωτορεπόρτερ, ο οποίος δέχτηκε θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στο Λος Άντζελες με τον 19χρονο γιο του να θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

Ο διακεκριμένος Βρετανός φωτορεπόρτερ Paul Lowe, ήταν γνωστός για το εξαιρετικό του έργο, ιδίως στην εμπόλεμη ζώνη, καλύπτοντας παγκόσμια γεγονότα.

Ο 61χρονος βρέθηκε από αστυνομικούς σε μονοπάτι πεζοπορίας κοντά στους καταρράκτες Stoddard Canyon, στα βουνά Σαν Γκάμπριελ.

Είχε τραύματα στο πάνω μέρος του σώματός του και μια μαχαιριά στον λαιμό, με τις αρχές να τον δηλώνουν νεκρό επί τόπου.

Ένας άνδρας που διέφυγε από τη σημείο με αυτοκίνητο και στη συνέχεια τράκαρε λίγα χιλιόμετρα μακριά αναγνωρίστηκε ως ο 19χρονος γιος του θύματος, Emir Lowe. Ο 19χρονος συνελήφθη από τις Αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες με υποψίες ότι δολοφόνησε τον πατέρα του.

Ο Emir Lowe αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, ενώ κρατείται στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε η ίδια πηγή.

Το έργο του Paul Lowe

Ο Paul Lowe είχε μια καριέρα δεκαετιών ως δημοσιογράφος και ήταν βραβευμένος πολεμικός φωτογράφος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paul Lowe (@paullowephotography)

Κάλυψε σημαντικά ιστορικά γεγονότα όπως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, τον πόλεμο της Βοσνίας, την Επανάσταση στη Ρουμανία και την πολιορκία του Σαράγεβο.

Ήταν καθηγητής στο University of the Arts του Λονδίνου και αγαπητός από τους φοιτητές του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Muzej 90ih (@muzej90)

Ίσως η πιο διάσημη φωτογραφία του Lowe είναι μια ασπρόμαυρη εικόνα ενός παιδιού με μια μπάλα, τραβηγμένη το 1992 κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σεράγεβο ενώ είχε τραβήξει φωτογραφίες και από την αποφυλάκιση του Νέλσον Μαντέλα.

Το έργο του έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία περιοδικά όπως Time, Newsweek, The Sunday Times, The Observer και The Independent.

Πληροφορίες από Dailymail