Το καινούργιο τραγούδι της, με τίτλο «Saved My Life», παρουσίασε η Sia. To έγραψε μαζί με την Dua Lipa και τον μουσικό παραγωγό Greg Kurstin.

Το single έφτασε λίγες ώρες μετά την ερμηνεία του «Saved My Life» στη διάρκεια του livestream της εκδήλωσης για συγκέντρωση χρηματικών ποσών «COVID Is No Joke» της διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Americares (φροντίζει για άτομα που οι ζωές τους πλήττονται από φτώχεια, καταστροφές ή κρίσεις). Στο livestream, η Sia, πίσω από ένα φωτιστικό, έπαιξε το τραγούδι με συνοδεία μόνο πλήκτρων.

Η στούντιο εκδοχή έχει πιο πλούσια ενορχήστρωση. Τα όργανα ηχογράφησε ο Kurstin στο στούντιό του στο Λος Άντζελες και η Sia, κοινωνικά αποστασιοποιημένη στο Palm Springs στην Καλιφόρνια, τραγούδησε. «Someone must have sent you to save me tonight/I know that in darkness I have found my light/I know that in darkness I’ve been given sight/In your loving arms I feel delight/In your loving arms I’ll be alright» είναι κάποιοι από τους στίχους.

Τα έσοδα από το «Saved My Life» θα διατεθούν στην Americares και την CORE Response.

