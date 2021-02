Silhouette Challenge: Σάλος με το σέξι trend του Tik Tok – Πώς το εκμεταλλεύονται οι επιτήδειοι (vids)

Προβληματισμό προκαλεί ένα νέο challenge στα social media καθώς ορισμένοι φαίνεται ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αφέλεια των χρηστών. Το καμπανάκι «χτυπά» για Silhouette Challege του TikTok.

Σύμφωνα με τη New York Post, το αρχικό concept του challenge το εξής: Ένα άτομο, συνήθως με λιγοστά εφαρμοστά ή και καθόλου ρούχα χρησιμοποιεί ένα κόκκινο φίλτρο για να καλύψει τη γύμνια του και χορεύει σαγηνευτικά υπό τον ήχο ενός ερωτικού κομματιού, περίπου στο στυλ των τίτλων αρχής από ταινία του Τζέιμς Μποντ. Το αποτέλεσμα είναι ένα βιντεάκι σέξι μεν, όχι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό δε, αφού το φίλτρο ουσιαστικά καλύπτει όσα πρέπει να καλυφθούν.

Η σέξι πρόκληση Silhouette Challenge γεννήθηκε στο TikTok αρχικά με ένα θετικό πρόσημο. Στόχος του challenge ήταν οι γυναίκες να αγκαλιάσουν το σώμα και τη σεξουαλικότητά τους ακριβώς όπως είναι. Χωρίς όμως να δείχνουν πολλά. Ωστόσο, κάποιοι φαίνεται ότι έχουν μπει σε μεγάλο κόπο για να «πειράξουν» τα βίντεo. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να ποστάρουν και tutorials στο YouTube για το πώς μπορεί κανείς να «βγάλει» το κόκκινο φως για να απολαύσει ανεμπόδιστος το θέαμα. Ένα από αυτά έχει περισσότερες από 350.000 προβολές.

Στα social media επικρατεί πλέον ο κακός χαμός με Silhouette Challege και πολλοί συμβουλεύουν τους χρήστες να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν, καθώς δεν είναι τελικά και τόσο δύσκολο να αφαιρεθεί η κόκκινη μάσκα.

Το περιοδικό Rolling Stone σημειώνει: «Δεν πρόκειται να βάλουμε link, αλλά υπάρχουν πολλά βίντεο παντού στο YouTube που προσφέρουν πληροφορίες για την αφαίρεση του κόκκινου φίλτρου στο Silhouette Challenge του TikTok».

Σε άλλο προειδοποιητικό μήνυμα μιας χρήστριας του TikTok επισημαίνεται ότι σε όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο challenge καλό θα ήταν να προσέξουν τι θα φορέσουν πριν κάνουν editing και δημοσιεύσουν το «τελικό προϊόν».

We found dozens of examples of YouTube “tutorials” instructing people how to remove the red light filter on the TikTok #silhouettechallenge, revealing women nude or partially nude. Some of these videos are monetized. https://t.co/nzDJuqFPfd