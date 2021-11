Με ανάρτησή της στα social media, η τραγουδίστρια Sophia Urista ζήτησε συγνώμη για το ακραίο show που έδωσε σε συναυλία των Brass Against, ουρώντας πάνω στο πρόσωπο ενός fan! Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ το συγκρότημα έπαιζε στο φεστιβάλ Welcome To Rockville της Φλόριντα.

«Γεια σε όλους. Θέλω να μιλήσω για την ερμηνεία μου στο Rockville metal φεστιβάλ στη Daytona. Πάντα ξεπερνούσα τα όρια στη μουσική και στη σκηνή. Εκείνο το βράδυ, ξεπέρασα τα όρια πάρα πολύ» ανέφερε η τραγουδίστρια των Brass Against, στην ανάρτησή της στα social media. «Αγαπώ την οικογένειά μου, το συγκρότημα και τους θαυμαστές μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ξέρω ότι κάποιοι πληγώθηκαν ή προσβλήθηκαν από αυτό που έκανα. Τους ζητώ συγγνώμη και θέλω να ξέρουν ότι δεν είχα σκοπό να τους πληγώσω» προσθέτει η Sophia Urista.

Και καταλήγει: «Δεν είμαι καλλιτέχνης που σοκάρει. Θέλω πάντα να βάζω τη μουσική πρώτη. Είμαι ευγνώμων για όλη τη συνεχή αγάπη και την υποστήριξή σας».

Δείτε την ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια συναυλίας στο φεστιβάλ Welcome To Rockville της Φλόριντα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Βίντεο με την τραγουδίστρια των Brass Against να ουρεί στο πρόσωπο ενός άνδρα θαυμαστή ενώ ερμήνευε έγινε αμέσως viral.

Δείτε το βίντεο:

rockville is really crazy 😭😭😭 pic.twitter.com/6ekkc0XahC — jayde 🅴 (@jaydetbh) November 12, 2021

Το συγκρότημα Brass Against λίγο αργότερα ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως η Urista «παρασύρθηκε» και ότι κάτι τέτοιο δεν θα το ξαναδούν οι fans τους.

Brass Against’s Sophia Urista apologises for urinating on fan’s face during live show https://t.co/vTWLL9vvL5 — The Independent (@Independent) November 17, 2021

