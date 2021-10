Το «Squid Game» του Netflix έχει καταφέρει να κατακτήσει τον κόσμο μέσα σε λίγες μόνο μέρες μετά την κυκλοφορία της. Η κορεάτικη σειρά έχει γίνει viral και διεκδικεί τον τίτλο της δημοφιλέστερης σειρά όλων των εποχών. Αυτό αποδεικνύει και ο πανικός που προκάλεσε μια πινακίδα σε δρόμο του Λονδίνου, που πολλοί χρήστες των social media την συνέδεσαν με το δυστοπικό δράμα.

Αρκετοί fans – που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Netflix – φαίνεται πως έχουν αναπτύξει μια εμμονή με λεπτομέρειες γύρω από τη σειρά, αναζητώντας συνεχώς νέες πληροφορίες. Μία πινακίδα λοιπόν σε ένα δρόμο έξω από το Λονδίνο έκανε κάποιους να πιστέψουν ότι δείχνει την κατεύθυνση για το σκηνικό που γυρίζεται το Squid Game.

Η πινακίδα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, βρίσκεται κατά μήκος της εθνικής οδού Μ4 κοντά στο Slough, περίπου 25 μίλια δυτικά του Λονδίνου και είχε τα περιγράμματα ενός τριγώνου, ενός τετραγώνου και ενός κύκλου, μαζί με ένα βέλος που υποδεικνύει την επόμενη έξοδο.

Το τρίγωνο, το τετράγωνο και ο κύκλος εμφανίζονται στο Squid Game και μάλιστα είναι σήμα κατατεθέν της σειράς. Σε συνδυασμό λοιπόν με την ασάφεια της πινακίδας και την φρενίτιδα των fans, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση στα social media.

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση στο Ηνωμένο Βασίλειο έγραψε στο Twitter αυτήν την εβδομάδα για να διαβεβαιώσει τους οδηγούς ότι η πινακίδα δεν θα τους οδηγούσε στο Squid Game. Η πινακίδα, που αποτελείται από τρία σχήματα, στην πραγματικότητα εγκαταστάθηκε για να ενημερώσει τους οδηγούς για μια εκτροπή της διαδρομής τους ενώ πραγματοποιούνταν εργασίες οδοποιίας.

Evening all,



So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame



It's just directions for diversion routes during the roadworks…phew!