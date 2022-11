Ένας streamer στο Twitch με όνομα GingerBeardie, λιποθύμησε κυριολεκτικά από τη χαρά του κατά τη διάρκεια του live streaming του, όταν κατάφερε να περάσει μια πολύ δύσκολη πίστα στο παιχνίδι που έπαιζε και να αποκτήσει ένα πολύτιμο ψηφιακό βραβείο.

Πιο συγκεκριμένα, ο GingerBeardie έπαιζε το παιχνίδι RuneScape και ήθελε να αποκτήσει ένα ψηφιακό βραβείο, το infernal cape, το οποίο έχουν κερδίσει ελάχιστοι παίκτες σε όλο τον κόσμο, επειδή χρειάζεται υπερπροσπάθεια, επιμονή, υπομονή και επίδειξη ικανοτήτων. Όταν τα κατάφερε, από τη χαρά του λιποθύμησε στο live streaming.

Ήταν ζωντανά στον αέρα του Twitch για περίπου 8 ώρες, όταν κατάφερε να πετύχει τον τελικό του στόχο. Ξετρελάθηκε και άρχισε να φωνάζει «Ναι! Το τελείωσα! Δεν ξαναεπιστρέφω! Τέλος ρε φίλε! Ναι!».

Όμως, επειδή πανηγύρισε πολύ έντονα, άρχισε να χλωμιάζει και τελικά έπεσε με δύναμη πάνω στο πληκτρολόγιό του. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας από όσους τον παρακολουθούσαν δεν κατάλαβε τι έγινε, επειδή όλοι πανηγύριζαν με τη νίκη του.

Infernal cape completed 🔥

15-20 attempts



Windows Key imprinted in my forehead for life, passed out, GG pic.twitter.com/4SHtkNK1AD