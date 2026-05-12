Το Ισραήλ εντόπισε υποδομές και αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο – Πλάνα από τις επιχειρήσεις

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες έπληξαν και εξόντωσαν δεκάδες μαχητές σε μάχες εκ του σύνεγγυς, με τη στήριξη της αεροπορίας, σύμφωνα με τους IDF
Οπλισμός της Χεζμπολάχ που εντόπισαν Ισραηλινοί στρατιώτες στον νότιο Λίβανο / Φωτογραφία IDF
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (12.05.2026) ότι μονάδες του πραγματοποίησαν πολυήμερη επιχείρηση στην περιοχή του ποταμού Λιτάνι, στον νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι την εβδομάδα που πέρασε στρατιώτες προχώρησαν σε μια «ειδική επιχείρηση» με στόχο να καταστρέψουν «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ από τη ζώνη του Λιτάνι και να επιτύχουν τον επιχειρησιακό έλεγχό τους στην περιοχή.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι στρατιώτες εντόπισαν συγκροτήματα που χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, δίκτυα υπόγειων τούνελ που περιείχαν μεγάλες ποσότητες όπλων, αποθήκες όπλων και εκτοξευτές πυραύλων», υποστήριξε ο στρατός, προσθέτοντας ότι έπληξε περισσότερους από 100 στόχους.

Οι στρατιώτες «έπληξαν και εξόντωσαν δεκάδες τρομοκράτες σε μάχες εκ του σύνεγγυς, με τη στήριξη της αεροπορίας», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου 2026, ο ισραηλινός στρατός χάραξε μια «κίτρινη γραμμή» εντός του λιβανέζικου εδάφους, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί σε αυτήν τη ζώνη που, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, προστατεύει τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ από τα πυρά της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι στρατιώτες πέρασαν τον Λιτάνι, που απέχει 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο χωρών, και επιχειρούσαν στην περιφέρεια της πόλης Ζαουτάρ αλ Σαρκίγιε, στα βόρεια του ποταμού.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ  ανέφερε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν οι στρατιώτες πέρασαν τον Λιτάνι, ωστόσο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν στρατιώτες να περπατούν σε μια γέφυρα του ποταμού. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν άρματα και στρατιώτες κατά μήκος του ποταμού.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε γνωστό ότι 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες στον νότιο Λίβανο ενώ εξέδωσε εντολές εκκένωσης για πολλά χωριά του νοτίου Λιβάνου, κάτι που σημαίνει συνήθως ότι ετοιμάζεται να προχωρήσει σε βομβαρδισμούς στην περιοχή.

