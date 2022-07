H Twitter Inc περνά στην αντεπίθεση και κατέθεσε μήνυση κατά του Έλον Μασκ για παραβίαση της συμφωνίας ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της. Ο τεχνολογικός κολοσσός ζητά να διαταχθεί η ολοκλήρωση της συγχώνευσης στα συμφωνηθέντα 54,20 δολάρια ανά μετοχή του.

«Ο Μασκ προφανώς πιστεύει ότι ο ίδιος – σε αντίθεση με κάθε άλλο μέρος που υπόκειται στο συμβατικό δίκαιο του Ντέλαουερ – είναι ελεύθερος να αλλάξει γνώμη, να πετάξει στα σκουπίδια την εταιρεία, να διαταράξει τις δραστηριότητές της, να καταστρέψει την μετοχική της αξία, και να φύγει», αναφέρεται στην αγωγή που κατατέθηκε από την Twitter Inc στο δικαστήριο του Ντέλαουερ.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι τερμάτιζε τη συγχώνευση επειδή το Twitter παραβίασε τη συμφωνία, καθώς δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με ψεύτικους ή spam λογαριασμούς στην πλατφόρμα, κάτι που είναι θεμελιώδες για την επιχειρηματική του απόδοση.

Στην αγωγή ο Έλον Μασκ κατηγορείται για ένα «μακρύ κατάλογο» παραβιάσεων της συμφωνίας συγχώνευσης, οι οποίες «έχουν ρίξει ένα πέπλο πάνω από το Twitter και την επιχείρηση».

Οι μετοχές της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης υποχώρησαν στα 34,06 δολάρια την Τρίτη από πάνω από τα 50 δολάρια που ήταν όταν η συμφωνία έγινε αποδεκτή από το συμβούλιο του Twitter στα τέλη Απριλίου.

Το Twitter χαρακτήρισε τους λόγους που επικαλέστηκε ο Έλον Μασκ ως «πρόσχημα» που δεν είχε βάση και δήλωσε ότι η απόφασή του να αποχωρήσει είχε περισσότερο να κάνει με την πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς, ιδίως των μετοχών τεχνολογίας.

Η μετοχή της Tesla, η κύρια πηγή της περιουσίας του Έλον Μασκ, έχει χάσει το 30% της αξίας της από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία και έκλεισε την Τρίτη στα 699,21 δολάρια.

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι από τις πληροφορίες που είναι δημόσιες, το Twitter φαίνεται να έχει το πάνω χέρι λόγω του τρόπου με τον οποίο ο Έλον Μασκ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία, αρνούμενος να κάνει τον παραδοσιακό έλεγχο πριν από τη συγχώνευση.

