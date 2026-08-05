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Ανακατατάξεις στο τμήμα AI της Google: Ο Ντέμης Χασάμπις αναβαθμίζεται σε πρόεδρο της DeepMind και επικεφαλής επιστήμονα της Alphabet

Ο Τζεφ Ντιν και ο Σαντζάι Γκεμαβάτ αποχωρούν για να ιδρύσουν τη Discovery Loop, ενώ ο Κοράι Καβουκτσούογλου αναλαμβάνει διευρυμένες αρμοδιότητες στη μονάδα τεχνητής νοημοσύνης
Ντέμης Χασάμπης
Ο ελληνοκυπριακής καταγωγής Ντέμης Χασάμπης (Φωτογραφία αρχείου: REUTERS / Denis Balibouse)
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Σε εκτεταμένες ανακατατάξεις στον τομέα της AI προχωρά η Google, με τον Ντέμης Χασάμπις να αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της DeepMind και να αναλαμβάνει την προεδρία της μονάδας. Παράλληλα, τοποθετείται επικεφαλής επιστήμονας της Alphabet, σε μια περίοδο κατά την οποία η Google εντείνει την προσπάθειά της να διατηρήσει τον ρυθμό της απέναντι στους ισχυρούς ανταγωνιστές της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα οργανωτική δομή της Google για την AI διατηρεί τον Ντέμης Χασάμπις σε κεντρικό ρόλο, με αυξημένη εποπτεία σε επίπεδο ομίλου. Ο ίδιος θα συνεχίσει, παράλληλα, να ηγείται της Isomorphic Labs, της θυγατρικής που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Διευρυμένος ρόλος για τον Καβουκτσούογλου

Μεγάλο μέρος των καθημερινών αρμοδιοτήτων του Χασάμπις στη Google DeepMind αναμένεται να περάσει στον Κοράι Καβουκτσούογλου, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου Τεχνολογίας της μονάδας.

Ο Καβουκτσούογλου αναβαθμίζεται σε ανώτερο αντιπρόεδρο και θα υπάγεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Σουντάρ Πιτσάι. Η αλλαγή αποτυπώνει την πρόθεση του ομίλου να ενισχύσει τον επιχειρησιακό συντονισμό της DeepMind, ενώ ο Χασάμπις μετακινείται σε ευρύτερο στρατηγικό και επιστημονικό ρόλο.

Οι αποχωρήσεις Ντιν και Γκεμαβάτ

Οι αλλαγές συνοδεύονται από δύο ηχηρές αποχωρήσεις. Ο επικεφαλής επιστήμονας Τζεφ Ντιν και το ανώτερο στέλεχος της μονάδας τεχνητής νοημοσύνης Σαντζάι Γκεμαβάτ εγκαταλείπουν την Google για να ιδρύσουν τη Discovery Loop.

Πρόκειται για εταιρεία κοινής ωφέλειας, στην οποία η Google θα διατηρήσει δεσμούς ως επενδυτής και πάροχος υπηρεσιών cloud. Η συγκεκριμένη σχέση δείχνει ότι οι δύο πλευρές δεν οδηγούνται σε πλήρη ρήξη, παρά την αποχώρηση δύο προσώπων που είχαν καθοριστική συμμετοχή στην τεχνολογική εξέλιξη του ομίλου.

Η πίεση από OpenAI και Anthropic

Οι ανακατατάξεις έρχονται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού, καθώς η Google επιχειρεί να καλύψει την απόσταση από την OpenAI, που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT, και την Anthropic, η οποία αναπτύσσει το Claude.

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα κορυφαία μοντέλα AI έχει οδηγήσει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες σε διαρκείς οργανωτικές αλλαγές, αυξημένες επενδύσεις και εντονότερο ανταγωνισμό για την προσέλκυση κορυφαίων επιστημόνων. Οι τελευταίες κινήσεις στη Google δείχνουν ότι ο όμιλος επιδιώκει να συγκεντρώσει την επιστημονική στρατηγική υπό τον Χασάμπις, δίνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη αυτονομία στην επιχειρησιακή διοίκηση της DeepMind.

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