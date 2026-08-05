Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν συμφώνησαν νέα ναυτιλιακή οδό

Σε συμφωνία για τη δημιουργία νέας διαδρομής διέλευσης των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (05.08.2026) η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αφορά μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Ιράν, οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής οδού στα Στενά του Ορμούζ έχουν ήδη συμφωνηθεί με το Ομάν, ενώ απομένει η έκδοση κοινής ανακοίνωσης. Η ιρανική πλευρά έθεσε, πάντως, ως προϋπόθεση να μην υπάρξει παρέμβαση τρίτων χωρών που θα μπορούσε να εμποδίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες για μια νέα ναυτιλιακή οδό μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν συμφωνηθεί από το Ιράν και το Ομάν και η κοινή ανακοίνωση ολοκληρώνεται, εφόσον τρίτα μέρη δεν παρέμβουν και δεν εμποδίσουν τη διαδικασία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο ίδιος έσπευσε, ωστόσο, να χαμηλώσει τις προσδοκίες ως προς το εύρος της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι μια διμερής συνεννόηση ανάμεσα στην Τεχεράνη και το Μουσκάτ δεν μπορεί από μόνη της να διασφαλίσει την ασφάλεια της θαλάσσιας οδού.

Όπως μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η σταθερότητα στα Στενά του Ορμούζ εξαρτάται και από τη στάση τρίτων δυνάμεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή.