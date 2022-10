Με ένα ξεχωριστό tweet ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον Έλον Μασκ για την εξαγορά του Twitter.

Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, διεμήνυσε μέσω Twitter στον Ίλον Μασκ πως θα πρέπει να σεβαστεί στην Ευρώπη τη ρύθμιση στις μεγάλες πλατφόρμες που μόλις εγκρίθηκε πρόσφατα.

Απαντώντας στον ιδιοκτήτη της Tesla που έγραψε χθες βράδυ στο Twitter “το πουλί απελευθερώθηκε” (“the bird is freed”), αφού ανέλαβε τον έλεγχο της πλατφόρμας έναντι 44 δισεκ. δολαρίων, ο Μπρετόν έγραψε με τη σειρά του στο Twitter:

“Στην Ευρώπη, το πουλί θα πετάξει σύμφωνα με τους δικούς μας (ευρωπαϊκούς) κανόνες”.

👋 @elonmusk



In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal