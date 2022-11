Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του Twitter. Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε επίσημα ότι όσοι έχουν το μπλε τικ στο προφίλ τους στο Twitter, δηλαδή το verification (επαλήθευση) του προφίλ τους, τότε αρχίσουν να πληρώνουν συνδρομή.

Βέβαια, το ποσό συνδρομής στο Twitter θα είναι λιγότερο από 20 δολάρια/μήνα, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει. Ο Έλον Μασκ εξήγησε ότι το κόστος της συνδρομής ανέρχεται στα 8 δολάρια/μήνα και αποτελεί μια ακόμα ριζική αλλαγή του μεγιστάνα στη νέα του ιδιοκτησία.

Από τις 28 Οκτωβρίου, όταν επισημοποιήθηκε η αγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έχει κάνει πολλές αλλαγές στο προσωπικό και στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Πλέον, δίνει την «εξουσία στο λαό», όπως έγραψε ο ίδιος, και τη δυνατότητα στον καθένα να αποκτά το περιζήτητο μπλε τικ δίπλα από το όνομά του στο Twitter. Το σύστημα που χώριζε τον κόσμο σε δύο κατηγορίες, με «πληβείους και πατρικίους», όπως δήλωσε ο Έλον Μασκ, αποτελεί παρελθόν.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Γι’ αυτό τον λόγο, ο Έλον Μασκ άλλαξε και τη λεζάντα στο bio του λογαριασμού του, από «επικεφαλής ζωντόβολο» (Chief Twit) σε «χειριστής τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών Twitter» (Twitter Complaint Hotline Operator).

Τα προνόμια όσων πληρώνουν συνδρομή για το μπλε τικ

Όσοι πληρώνουν το Twitter Blue, θα έχουν προτεραιότητα στις απαντήσεις σε άλλα tweets, καθώς οι δικές τους θα φαίνονται πάνω από αυτές των υπόλοιπων συνδρομητών. Παράλληλα, αποκτούν και προτεραιότητα στα αποτελέσματα αναζήτησης και στα αποτελέσματα που βλέπει κάποιος όταν πληκτρολογεί για να κάνει mention σε κάποιον άλλο λογαριασμό.

You will also get:

– Priority in replies, mentions & search, which is essential to defeat spam/scam

– Ability to post long video & audio

– Half as many ads — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Όσοι πληρώνουν συνδρομή, επίσης, θα μπορούν να ανεβάζουν βίντεο και ήχους με μεγαλύτερη διάρκεια αλλά θα βλέπουν και λιγότερες διαφημίσεις, αφού αυτές θα μειωθούν κατά το ήμισυ.

Ακόμη, ο Έλον Μασκ σημείωσε ότι οι συνδρομητές θα μπορούν να διαβάζουν ολόκληρα τα άρθρα διαδικτυακών εφημερίδων που χρησιμοποιούν paywall.

This will also give Twitter a revenue stream to reward content creators — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Επίσης, η τιμή της συνδρομής θα διαμορφώνεται ανά χώρα.

Οι επόμενες αλλαγές που ετοιμάζει στο «μπάχαλο» του Twitter

Σε ένα tweet που έκανε νωρίτερα, ο Έλον Μασκ μάλλον έδωσε το στίγμα και για άλλες αλλαγές, όσον αφορά το προσωπικό του Twitter.

There seem to be 10 people “managing” for every one person coding — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

Όταν τον ρώτησαν «ποιο είναι το μεγαλύτερο μπάχαλο που επικρατεί» στην πλατφόρμα, ο μεγιστάνας απάντησε: «Το ότι υπάρχουν 10 μάνατζερ για κάθε έναν εργαζόμενο που γράφει κώδικα».