Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν είχαν μέχρι χθες σχέσεις στοργής, αλλά μετά την ανταρσία του ηγέτη της Wagner και της ομάδας του κατά της Ρωσίας έγιναν πλέον σχέσεις οργής και το γυαλί που έσπασε δείχνει ότι δεν πρόκειται να κολλήσει ξανά.

Κι όμως, όλα έδειχναν ειδυλλιακά πριν ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν αποφασίσει να σηκώσει την παντιέρα της επανάστασης και να στρέψει τα όπλα της Wagner κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν και της Ρωσίας και ο πλανήτης να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την άγρια μετωπική τους σύγκρουση με τις συνέπειες να είναι απρόβλεπτες.

Τους ενώνει η Αγία Πετρούπολη

Τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Γιεβγκένι Πριγκόζιν ενώνει το τέως Λένινγκραντ και νυν Αγία Πετρούπολη, καθώς αμφότεροι γεννήθηκαν εκεί. Με διαφορά 9 χρόνων, βέβαια, καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας είδε το πρώτο φως της ημέρας στις 7 Οκτωβρίου του 1952 στην πόλη αυτή και ο αρχηγός της μισθοφορικής ομάδας Wagner στην 1η Ιουνίου του 1961.

Και οι δυο τους πάντως, προέρχονταν από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα.

Η πρώτη γνωριμία μέσω των καζίνο

Οι γνώμες διίστανται για το πότε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. Άλλωστε στο ξεκίνημα της ζωής τους είχαν διαφορετικούς δρόμους.

Ο Βλανιτμίρ Πούτιν έγινε μέλος της KGB, ενώ ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν πουλούσε χοτ ντογκ σε μια αυτοσχέδια καντίνα που είχε φτιάξει για να επιβιώσει.

Ο αρχηγός της μισθοφορικής ομάδας Wagner, που έκανε και φυλακή ως νεαρός, άρχισε (με νόμιμους και παράνομους τρόπους) να χτίζει μια αυτοκρατορία από το μηδέν.

Στην δεκαετία του 1990 άρχισε να ασχολείται και με τα καζίνο. Έγινε διευθύνων σύμβουλος της Spectrum CJSC, η οποία ίδρυσε τα πρώτα καζίνο στην Αγία Πετρούπολη.

Τα σενάρια λένε ότι εκεί γνώρισε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και έγινε έμπιστός του, καθώς ο νυν Ρώσος πρόεδρος ήταν στα 90΄s πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου για τα καζίνο και τα τυχερά παιχνίδια ξεκινώντας από το 1991.

Ο «σεφ του Πούτιν»

Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναρριχήθηκε στην κορυφή της πολιτικής εξουσία της Ρωσίας δεν ξέχασε τον φίλο του. Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν που στο μεταξύ είχε ασχοληθεί και με τα τρόφιμα (έφτιαξε εργοστάσια) και την εστίαση (εστιατόρια και εταιρείες κέτερινγκ), παρείχε την τροφοδοσία για το Κρεμλίνο και το σερβίρισμα των κρατικών δείπνων. Τότε του κόλλησαν και το παρατσούκλι «σεφ του Πούτιν».

Μάλιστα λέγεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε βοηθήσει τον αρχηγό της Wagner να ανοίξει και ένα εργοστάσιο σχολικών γευμάτων με κρατικά χρηματοδοτούμενα δάνεια.

Η ίδρυση της Wagner και η εμπλοκή στις εκλογές των ΗΠΑ

Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν ίδρυσε το 2014 την ομάδα μισθοφόρων Wagner. Ο Ρώσος ήξερε καλά το παιχνίδι με τις παραστρατιωτικές ομάδες. Όπως ήξερε και το παιχνίδι του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά καιρούς έχει οργανώσει τέτοιες ομάδες που έδρασαν σε διάφορες χώρες.

Ο όμιλος Wagner ασχολείται και με την πολιτική και στελέχη του ήταν σύμβουλοι στις κυβερνήσεις πολλών χωρών ειδικά στην Αφρική, όπως η Μαδαγασκάρη, η Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αγκόλα, η Σενεγάλη, η Ρουάντα, το Σουδάν, η Λιβύη, η Γουινέα, η Γουινέα – Μπισάου, η Ζάμπια , η Ζιμπάμπουε, η Κένυα, το Καμερούν, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Μοζαμβίκη, η Νιγηρία,το Τσαντ, το Νότιο Σουδάν και η Νότια Αφρική.

Τα σενάρια λένε πότι πολλές από τις επιχειρήσεις της Wagner σε ξένα κράτη είχαν… πολιτικά κίνητρα και είχαν ως στόχο τον έλεγχό τους από την Ρωσία του Πούτιν.

Παράλληλα ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν κατείχε επίσης τουλάχιστον μέρος της Concord Management and Consulting, της εταιρείας που οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποπτεύονται ότι χρηματοδότησε διαδικτυακές, φιλο-τραμπικές επιχειρήσεις τρολαρίσματος κατά τη διάρκεια των αμερικανικών εκλογών των το 2016.

Επίσης προσπάθησε τουλάχιστον να επηρεάσει αυτές τις αμερικανικές εκλογές υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ κάτι που είχε παραδεχτεί έμμεσα και ο ίδιος ο Πριγκόζιν.

Η ρήξη με φόντο τον πόλεμο της Ουκρανίας

Οι σχέσεις Πριγκόζιν και Πούτιν χάλασαν στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν τα έβαλε πολλές φορές με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και δη τον υπουργό Σεργκέι Σοϊγκού και μάλιστα στόλιζε με πολλά… γαλλικά τον Σοϊγκού, αλλά και τον αρχηγό του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Crazy. Absolutely crazy.



Most successful forces on the Russian side have been private military company Wagner Group. Yevgeny Prigozhin is founder and leader. Served 9 years in a Soviet prison. PMC’s are illegal in Russia.



And today he accused Russian military chiefs of treason https://t.co/tYrFGsFMEp — Wealthbridge (@wbridgefa) February 22, 2023

Επίσης ανέβασε βίντεο μπροστά σε νεκρούς στρατιώτες της Wagner για να δείξει ότι στην ομάδα του δεν έστελναν πολεμοφόδια και οι άνδρες του πέθαιναν συνέχεια στα πεδία της μάχης στο Μπαχμούτ.

Prigozhin showed fresh losses of Wagner PMC and blamed Shoigu and Gerasimov for them.



He says the ammunition shortage has reached 70% and seems to be on the verge himself. pic.twitter.com/lRiGjApC5n — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2023

Ο Πριγκόζιν θεωρούσε ότι αυτοί οι δυο ήταν πίσω από την απόφαση να μην τροφοδοτείται συστηματικά με πολεμοφόδια η ομάδα Βάγκνερ στην Ουκρανία.

Η ρήξη με αφορμή τον έλεγχο της Wagner

Το γυαλί άρχισε να ραγίζει όταν το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε να υπογράψει το νέο «συμβόλαιο» με τη Wagner και είπε ότι θα το κρατήσει σε «αναστολή» ή «παύση», για όσο χρόνο χρειαστεί ο Πριγκόζιν να παραδώσει τα στρατεύματά του στη νόμιμη διοίκηση.

Το Κρεμλίνο έδειξε ότι ήθελε να κάνει δικά του τα στρατεύματα της Wagner και να τα πάρει από τον έλεγχο του Πριγκόζιν και αυτό προκάλεσε την επανάσταση.

BREAKING: In a recorded address, Vladimir Putin says the Wagner group rebellion is a ‘criminal adventuristic campaign’ and “equivalent to armed mutiny”.



He says: “It is an attempt to subvert us from inside. This is treason.”



Latest: https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501 pic.twitter.com/iaIgz7YASc — Sky News (@SkyNews) June 24, 2023

Ο Πούτιν μάλιστα μίλησε σήμερα για προδοσία και είπε πως η ανταρσία εξέγερση της Wagner αποτελεί «θανάσιμη απειλή» για το ρωσικό κράτος.