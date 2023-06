Στη Λευκορωσία θα μετακομίσει ο επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη για τον τερματισμό της ανταρσίας.

Καταλυτική ήταν η μεσολάβηση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, για τον τερματισμό ένοπλης ανταρσίας που είχε ηγηθεί ο Πριγκόζιν εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας, ανακοίνωσε η Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Λουκασένκο προσφέρθηκε να μεσολαβήσει, με τη σύμφωνη γνώμη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, γιατί γνώριζε τον Πριγκόζιν προσωπικά εδώ και 20 χρόνια.

Έγινε γνωστό επίσης ότι αποσύρεται η ποινική διαδικασία που είχε ξεκινήσει κατά του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ενώ δεν θα υπάρχει δίωξη κατά των μισθοφόρων της Wagner ή άλλων μαχητών που συμμετείχαν στην κινητοποίηση εναντίον της ρωσικής κυβέρνησης. Ακόμη όσοι από τους μισθοφόρους δεν συμμετείχαν στην κινητοποίηση θα υπογράψουν συμβάσεις με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας

Στο μεταξύ ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, εθεάθη να αποχωρεί από το αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον μέσα σε ένα SUV, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε σήμερα στο Telegram το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Prigozhin left the headquarters of the Southern Military District in Rostov. pic.twitter.com/Dt2kQd4ZEE