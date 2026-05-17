Ο Νετανιάχου θα μιλήσει σήμερα με τον Τραμπ για την κατάσταση στο Ιράν

Με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μιλήσει σήμερα (17.05.2026) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αναμένεται να ακούσει τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ταξίδι του στην Κίνα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσουν και την κατάσταση με το Ιράν.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel ο Νετανιάχου συγκαλεί απόψε τους κορυφαίους βοηθούς και υπουργούς για μια συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ.

Τέτοιες συζητήσεις, που συχνά ονομάζονται «μικρό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας», συνήθως περιλαμβάνουν τον υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, την υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβιρ και τον επικεφαλής της Shas, Αριέ Ντέρι.