Axios: «Η Κίνα μπορεί να εισβάλλει στην Ταϊβάν στα επόμενα 5 χρόνια», λένε σύμβουλοι του Τραμπ

Δεν κρύβουν την ανησυχία τους σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο μέσα στα επόμενα 5 χρόνια Κίνα να εισβάλει στην Ταϊβάν.

Οι σχέσεις της Κίνας με την Ταϊβάν εδώ και καιρό είναι ψυχροπολεμικές. Οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Axios αναφέρουν ότι ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση προκειμένου να διακόψει την προμήθεια των εξελιγμένων μικροτσίπ που είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης των αμερικανικών εταιρειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι ο Τραμπ έδειξε να μένει ευχαριστημένος από τη θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, οι συνεργάτες του τονίζουν ότι η διπλωματική ευγένεια δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις αληθινές προθέσεις της Κίνας.

Ένας από τους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου εκτιμά ότι ο πρόεδρος Σι «προσπαθεί να μας καταστήσει σαφές πως η Κίνα δεν είναι απλώς μια ανερχόμενη δύναμη, αλλά ένας ισότιμος παίκτης. Και ότι η Ταϊβάν της ανήκει».

«Μετά από αυτό το ταξίδι, οι πιθανότητες να τεθεί το ζήτημα της Ταϊβάν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την επόμενη πενταετία είναι σαφώς αυξημένες», σημείωσε η ίδια πηγή, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την αμερικανική πλευρά: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είμαστε οικονομικά έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Η εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού των μικροτσίπ δεν θα έχει φτάσει ούτε κατά διάνοια σε επίπεδο αυτάρκειας. Για τους διευθύνοντες συμβούλους, αλλά και για την αμερικανική οικονομία στο σύνολό της, η εξασφάλιση των ημιαγωγών είναι το πιο επείγον και κρίσιμο ζήτημα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Axios, μέσα στο κλίμα διεθνών εντάσεων, αρκετοί ισχυροί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τον Τραμπ, επαινώντας την αυστηρή πολιτική του απέναντι στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, αλλά και τις πρωτοβουλίες του για τη διεύρυνση των εμπορικών ευκαιριών σε νέες αγορές.

Παράλληλα, κάποιοι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών εκτιμούν ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ώστε να επεκτείνουν χωρίς περιορισμούς τη δραστηριότητά τους στην κινεζική αγορά.