Απαντήσεις στην μυστηριώδη υπόθεση εξαφάνισης στις ΗΠΑ πιθανόν να έχει καταφέρει να δώσει ένας… Youtuber. Μετά από 21 χρόνια οι Αρχές εντόπισαν το όχημα των δύο εφήβων, οι οποίοι ενδεχομένως να κατέληξαν με αυτό σε ένα ποτάμι.

Η 18χρονη Έριν Φόστερ και ο 17χρονος Τζέρεμι Μπέχτελ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, εξαφανίστηκαν στις 3 Απριλίου 2000. Σύμφωνα με τις Αρχές, μέλη της οικογένειας της Φόστερ ανέφεραν στις 28 Νοεμβρίου στον τοπικό σερίφη ότι ένας YouTuber ήθελε να κάνει έρευνα για την μυστηριώδη εξαφάνιση, χρησιμοποιώντας μάλιστα και σόναρ.

Οι Αρχές επικοινώνησαν με τον YouTuber Τζέρεμι Μπο Σάιντς και του είπαν να ψάξει γύρω από τον αυτοκινητόδρομο 84 στον ποταμό Καλφίκερ, στην περιοχή όπου είχε χαθεί το ζευγάρι. Τελικά, στις 30 Νοεμβρίου, ο YouTuber έψαξε σε αυτήν την περιοχή και ανακάλυψε ένα όχημα… Ήταν σκουριασμένο Pontiac Grand Am της 18χρονης Φόστερ που βυθίστηκε στον ποταμό.

Στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με το NBC News, βρέθηκαν και ανθρώπινα υπολείμματα και θα σταλούν για γενετικό έλεγχο.

