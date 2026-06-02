Βρετανία: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» ψέλλιζε ο 18χρονος που μαχαιρώθηκε από νεαρό Σιχ, όταν του περνούσαν χειροπέδες

Σοκ και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη Βρετανία, η υπόθεση με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν 18χρονο που μόλις είχε δεχτεί δολοφονική επίθεση από έναν νεαρό Σιχ, με τις τελευταίες του στιγμές μάλιστα να έχουν καταγραφεί σε κάμερα.

Το τρομακτικό αυτό λάθος της αστυνομίας της Βρετανίας, έφερε θύελλα αντιδράσεων, με πολλούς να αγανακτούν με την αδιανόητη αυτή γκάφα των αστυνομικών και παρά το «συγγνώμη» των αρχών, να έχει προκληθεί σάλος όπως είναι φυσικό.

Ακόμη πιο δύσκολη κάνει την θέση των αρχών βίντεο που κατέγραψε κάμερα αστυνομικού και δείχνει τον 18χρονο που ψυχορραγούσε, την ώρα που οι αστυνομικοί του περνούσαν χειροπέδες να φωνάζει «δεν μπορώ να αναπνεύσω», λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τα πλάνα από το βίντεο που που καταγράφηκαν δείχνουν αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε έναν φοιτητή τον Δεκέμβριο, την ώρα που εκείνος βρίσκεται πεσμένος στον δρόμο αφού είχε δεχτεί επίθεση από έναν νεαρό Σιχ, προκάλεσαν επικρίσεις ιδιαίτερα από την δεξιά.

Ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα καταδικάστηκε τη Δευτέρα 01.06.2026, σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 21 ετών για τη δολοφονία του 18χρονου Χένρι Νόβακ, τον οποίο μαχαίρωσε στις 3 Δεκεμβρίου 2025, καθώς το θύμα επέστρεφε σπίτι από μια βραδινή έξοδο στο Σαουθάμπτον, στη νότια Αγγλία.

Ο δολοφόνος, ένας νεαρός Σιχ, είπε αμέσως στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα φυλετικά υποκινούμενης επίθεσης, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα αφού δέχτηκε προσβολές και ξυλοδαρμό.

Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back.



Nowak: “I’ve been stabbed”



Officer: “I don’t think you have mate”



— Europa.com (@europa) June 1, 2026

Πλάνα που κυκλοφόρησαν από την αστυνομία μετά την καταδίκη του Ντίγκουα δείχνουν τον φοιτητή, ξαπλωμένο στο έδαφος όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, να λέει επανειλημμένα με αδύναμη φωνή: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» και «με μαχαιρώσανε».

Οι αστυνομικοί φαίνεται να συνομιλούν με τον Βίκρουμ Ντίγκουα, που στεκόταν δίπλα τους, πριν περάσουν χειροπέδες στον Χένρι Νόβακ και τον ενημερώσουν ότι ήταν υπό κράτηση, καθώς δεν ανταποκρινόταν πλέον.

«Ζούμε σε μια χώρα δύο ταχυτήτων, όπου τα δικαιώματα και τα προνόμια των λευκών έχουν λιγότερη σημασία από αυτά των εθνοτικών μειονοτήτων», κατήγγειλε σε σημερινό του βίντεο ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

«Νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό με οργή», πρόσθεσε, υποσχόμενος να γράψει στον Γενικό Εισαγγελέα για να του ζητήσει να επανεξετάσει την ποινή του Ντίγκουα.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον κατήγγειλε στο X αυτό που αποκάλεσε «ρατσιστικές αστυνομικές πρακτικές που στοχοποιούν τους λευκούς».

«Κάτι πήγε τρομερά στραβά με την αστυνόμευση», σχολίασε η Κέμι Μπάντενοχ, η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, στο ITV.

Πριν από τη δημοσίευση του βίντεο, ο πρωθυπουργός των Εργατικών Κιρ Στάρμερ καταδίκασε αυτή τη «φρικτή και σοκαριστική υπόθεση» χθες Δευτέρα, θεωρώντας «φυσιολογικό για την IOPC», την εποπτική αρχή της αστυνομίας, να διερευνήσει την αντίδραση στην «παράλογη δολοφονία» του Χένρι Νόβακ.

Μετά την ετυμηγορία, ο πατέρας του θύματος κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με «ενδελεχή, θαρραλέο και διαφανή» τρόπο, δηλώνοντας ότι ο γιος του αντιμετωπίστηκε από την αστυνομία με «απάνθρωπο και εξευτελιστικό» τρόπο.

Ο αναπληρωτής Αρχηγός της Αστυνομίας του Χαμσάιρ, Ρόμπερτ Φρανς, ζήτησε συγγνώμη την Παρασκευή, ισχυριζόμενος ότι οι αστυνομικοί «παραπλανήθηκα» από τα «ψέματα» του Βίκρουμ Ντίγκουα.

Ο Ντίγκουα επιτέθηκε στον Χένρι Νόβακ με ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών, τυλιγμένο σε μια ορατή θήκη στη ζώνη του, την οποία, όπως είπε, κουβαλούσε ως μέρος της πίστης του. Η παρέμβαση της αστυνομίας προκάλεσε επίσης κριτική από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να χρηματοδοτήσει νομικές ενέργειες κατά της αστυνομίας του Χαμσάιρ.