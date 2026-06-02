Βραζιλία: Η στιγμή που καπάκι υπονόμου αναποδογυρίζει, κλείνει και εγκλωβίζει γυναίκα σε φρεάτιο

Η 31χρονη πήγαινε αμέριμνη στη δουλειά της - Δείτε το βίντεο
Γυναίκα πατάει σε καπάκι και πέφτει σε φρεάτιο
Μια 31χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, όταν πάτησε σε καπάκι υπονόμου το οποίο αναποδογύρισε με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο φρεάτιο. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, προκαλώντας την άμεση επέμβαση περαστικών για να την σώσουν, ενώ η ίδια περιέγραψε την τρομακτική της εμπειρία στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό δίκτυο RJ1.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία να περπατά στον δρόμο για να πάει στη δουλειά της, όταν ξαφνικά πέφτει στο κενό. Καθώς βυθίζεται μέσα στο φρεάτιο, το μεταλλικό καπάκι περιστρέφεται από το βάρος και κλείνει αμέσως από πάνω της, εγκλωβίζοντάς την στο εσωτερικό.

Ένας μοτοσικλετιστής που έγινε μάρτυρας του περιστατικού έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει, ενώ και άλλοι περαστικοί τον βοήθησαν να σηκώσει το βαρύ καπάκι για να απελευθερώσουν τη γυναίκα.

Η 31χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο σε τοπικό νοσοκομείο, στο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για μέτριας σοβαρότητας τραύματα στο μέτωπο, τα χέρια, τα πόδια, το στήθος και την πλάτη.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Μιλώντας στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό δίκτυο RJ1, η 31χρονη περιέγραψε την απόγνωση που ένιωσε όταν βρέθηκε βυθισμένη στο νερό.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω, επειδή το νερό έφτανε μέχρι το στήθος μου και η τρύπα ήταν πολύ βαθιά».

«Πάτησα στην άκρη της τρύπας, στο σιδερένιο κομμάτι, και μπήκα κατευθείαν μέσα. Το καπάκι αναποδογυρίζισε, με χτύπησε στο μέτωπο και έπεσα μέσα», θυμάται η ίδια.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το καπάκι του φρεατίου είχε μετακινηθεί, καθώς δύο άνδρες καταγράφηκαν νωρίτερα από τις κάμερες ασφαλείας να το πειράζουν.

Η αστυνομία πιθανολογεί ότι το συγκεκριμένο δίδυμο προσπαθούσε να κλέψει το μεταλλικό καπάκι.

Κόσμος
