«Σαν φυλακή Κλίνγκον από το Σταρ Τρεκ»: Αντιδράσεις για το επιβλητικό κέντρο Μπαράκ Ομπάμα των 850 εκατ. δολαρίων στο Σικάγο

Το νέο Κέντρο Ομπάμα, ένα γιγαντιαίο συγκρότημα, η κατασκευή του οποίου κόστισε 850 εκατ. δολάρια, αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του στο Σικάγο, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον Guardian, το κεντρικό κτίριο του Μπαράκ Ομπάμα, ένας επιβλητικός πύργος από γρανίτη, χωρίς παράθυρα και ύψους 70 μέτρων, δεσπόζει πάνω από μία εργατική συνοικία στο Σικάγο. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του έχει οδηγήσει επικριτές να το παρομοιάζουν με «φυλακή των Κλίνγκον» από το Σταρ Τρεκ, με αντιαεροπορικό καταφύγιο ή ακόμη και με μαυσωλείο.

Το έργο σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο των Μπίλι Τσιεν και Τοντ Ουίλιαμς, όμως, σύμφωνα με τους ίδιους, ο Ομπάμα είχε ενεργό και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής του μορφής.

Το αποτέλεσμα είναι ένας επιβλητικός μονόλιθος επενδεδυμένος με αποσπάσματα ομιλιών του Ομπάμα, τα οποία λειτουργούν και ως σκίαστρα. Ωστόσο, οι λέξεις είναι τόσο δύσκολο να διαβαστούν, ώστε πολλοί επισκέπτες αδυνατούν να καταλάβουν τι ακριβώς γράφουν.

«Ομπαμαλάντ» στο Σικάγο

Το συγκρότημα εκτείνεται σε περίπου 77 στρέμματα και περιλαμβάνει αμφιθέατρο, εστιατόριο, βιβλιοθήκη, αθλητικό κέντρο, παιδικές χαρές και χώρους εκδηλώσεων.

Στο εστιατόριο προσφέρονται πιάτα όπως το «Obama Burger» και το «Michelle’s Family Chili», ενώ οι επισκέπτες μπορούν να καθίσουν σε αναγνωστήριο με αγαπημένα βιβλία του πρώην προέδρου.

Στο εσωτερικό του πύργου φιλοξενείται διαδραστική έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και την πολιτική πορεία του Ομπάμα, με αναπαράσταση του Οβάλ Γραφείου, προεκλογικά ενθύμια, προσωπικά αντικείμενα και πολυμέσα που αφηγούνται την ιστορία της πρώτης αφροαμερικανικής προεδρίας στην αμερικανική Ιστορία.

Το Ιδρυμα του Ομπάμα παρουσιάζει το κέντρο ως χώρο εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης νέων ηγετών. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ο στόχος δεν είναι να εξυμνηθούν τα δικά του επιτεύγματα, αλλά να εμπνευστούν οι επόμενες γενιές να φέρουν κοινωνική αλλαγή.

Ωστόσο, αρκετοί ιστορικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για την πρώτη «προεδρική βιβλιοθήκη» που δεν διαθέτει φυσικό αρχείο. Τα προεδρικά έγγραφα του Ομπάμα έχουν ψηφιοποιηθεί και το κέντρο δεν λειτουργεί υπό την εποπτεία των Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ αλλά του ιδιωτικού του ιδρύματος, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις για την ανεξαρτησία του εγχειρήματος.

Η μεγαλύτερη αντιπαράθεση αφορά τον αντίκτυπο του έργου στις γειτονικές κοινότητες. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε εν μέρει μέσα στο ιστορικό Τζάκσον Παρκ, προκαλώντας νομικές προσφυγές και αντιδράσεις κατοίκων.

Παράλληλα, η παρουσία του κέντρου έχει επιταχύνει την άνοδο των τιμών ακινήτων στη νότια πλευρά του Σικάγου. Νέα πολυτελή συγκροτήματα κατοικιών έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι χαμηλού εισοδήματος κάτοικοι θα εκτοπιστούν λόγω αυξημένων ενοικίων.