Νεκρός έπεσε ο γνωστός ράπερ Young Dolph από πυροβολισμούς στο Μέμφις των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/11) η αστυνομία.

Ο ράπερ Young Dolph ήταν 36 ετών και πατέρας δύο παιδιών.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, τόνισε πως ο μουσικός δέχτηκε πυρά ενώ έμπαινε σε ένα μαγαζί, ενώ το TMZ μεταδίδει πως σημειώθηκε ένα πυροβολισμός, με την σφαίρα να περνάει από τη τζαμαρία του καταστήματος.

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C