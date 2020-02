ABBA η επιστροφή! Νέα τραγούδια μετά από 35 χρόνια!

Το θρυλικό Σουηδικό συγκρότημα με τα τραγούδια των οποίων έχουν χορέψει και χορεύουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και όπως όλα δείχνουν αυτό θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Ο Benny Anderson ένας από τους θρυλικούς τέσσερις, ρωτήθηκε για το πότε θα κυκλοφορήσουν τα τραγούδια και απάντησε: «Έρχονται. Έρχονται μέσα στο 2020. Νομίζω μετά το καλοκαίρι. Αλλά μόνο να μαντέψω μπορώ γιατί δεν είμαι σίγουρος». Πρόσθεσε μάλιστα ότι αν το αποφάσιζε ο ίδιος τα νέα τραγούδια των ABBA θα κυκλοφορούσαν τον Σεπτέμβριο…

Πριν από δυο χρόνια, οι Benny, Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog and Frida Lyndstad ανακοίνωσαν ότι ηχογράφησαν 2 νέα τραγούδια, το: ‘I Still Have Faith in You’ και το: ‘Don’t Shut Me Down’ για να παιχτούν στην περιοδεία των ABBA με ολογράμματα.

Όμως, τα σχέδια καθυστέρησαν για τεχνικούς λόγους και τώρα η χρονιά που θα γίνουν όλα πραγματικότητα είναι το 2020.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, οι ABBA «χώρισαν» τους δρόμους τους το 1982 στο απόγειο της δόξας τους.