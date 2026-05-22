Πορτογαλία: Ενώπιον της δικαιοσύνης το ζευγάρι που εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια στο δάσος

Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκε το ζευγάρι από τη Γαλλία το οποίο άφησε τα δύο παιδιά σε δάσος στην Πορτογαλία, σε μία υπόθεση που συγκλονίζει τη διεθνή κοινή γνώμη. Τα δύο αγόρια, 4 και 5 ετών αντίστοιχα τοποθετήθηκαν σε οικογένεια υποδοχής εν όψει του επαναπατρισμού τους στην πατρίδα τους.

Το ζευγάρι από τη Γαλλία – η 41χρονη και ο 55χρονος – προσήχθησαν χθες (22.05.2026) σε ανακριτή του δικαστηρίου του Σετουμπάλ, νότια της πρωτεύουσας Λισσαβώνα στην Πορτογαλία, κοντά στο σημείο όπου τα παιδιά βρέθηκαν να κλαίνε στην άκρη του δάσους κοντά σε δρόμο από διερχόμενο οδηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), το ζευγάρι μεταφέρθηκε με αστυνομικό όχημα και οδηγήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου από την πίσω είσοδο. Κατά την άφιξή τους, η γυναίκα φέρεται να τραγουδούσε, ενώ ο άνδρας φώναξε δύο φορές «Σας αγαπώ», πριν εισέλθουν στο κτίριο.

Μετά την ακρόαση, ο δικαστής θα αποφασίσει ενδεχομένως την προσωρινή τους κράτηση.

Στο μεταξύ, η πορτογαλική δικαιοσύνη διέταξε την τοποθέτηση των παιδιών σε οικογένεια υποδοχής μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δικαστήριο του Σετουμπάλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει ότι η αρμοδιότητα εκκίνησης της διαδικασίας επαναπατρισμού των παιδιών ανήκει στις γαλλικές αρχές, «δεδομένου ότι τα παιδιά ζούσαν με την μητέρα τους ενώ ο πατέρας είχε δικαίωμα μετ’ εποπτείας επισκέψεων.

Portugal : Marine Rousseau la mère indigne qui a abandonné ses enfants dans la forêt sort du fourgon de la GNR en chantant de l’opéra et son compagnon en criant « je vous aime » en français.

pic.twitter.com/abIvfZDjid — Nath-K (@KaanNathalie) May 22, 2026

Ο πατέρας των παιδιών δήλωσε στις 11 Μαΐου την εξαφάνισή τους από το Κολμάρ στην ανατολική Γαλλία και οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναζητούν τη μητέρα τους.

Η 41χρονη συνελήφθη τελικά στην πόλη Φάτιμα, στο κέντρο της Πορτογαλίας, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος είναι πρώην χωροφύλακας που εγκατέλειψε το σώμα το 2010.

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, είχαν περάσει πολλές ώρες στα υπαίθρια τραπεζάκια ενός καφέ της Φάτιμα, κινώντας τις υποψίες μίας κατοίκου που σήμανε συναγερμό.

Το ζευγάρι, που φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με την Πορτογαλία, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για κακομεταχείριση, έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψη.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα παιδιά είναι καλά, ότι οι ύποπτοι για τα σοβαρά αυτά εγκλήματα αυτά, εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τελείως ευάλωτων παιδιών, ταυτοποιήθηκαν και προσήχθησαν στην δικαιοσύνη», δήλωσε ο Πορτογάλος υπουργός Εσωτερικών, Λούις Νέβες.

Τα δύο αδερφάκια βρέθηκαν το βράδυ της 19ης Μαΐου στην εθνική οδό 253 που συνδέει την πόλη Αλκασερ ντο Σαλ με το θέρετρο Κομπόρτα, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων νότια της Λισσαβώνας.

Ο διερχόμενος οδηγός που τα βρήκε να κάθονται στην άκρη του δρόμου τα μετέφερε στην οικογένειά του πριν τα αναλάβουν οι υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας του οδηγού, τα παιδιά περιέγραψαν σε άλλο πρόσωπο που μιλούσε γαλλικά ότι η μητέρα τους είχε εξαφανισθεί αφού τους έδεσε τα μάτια κάνοντάς τα να πιστέψουν ότι παίζουν ένα παιγνίδι.

«Επάνω τους είχαν ένα πορτοκάλι, ένα αχλάδι και από ένα μπουκάλι νερό… δεν είδαμε ίχνη κακοποίησης. Ισως η μητέρα τα άφησε αυτά ώστε να παιδιά της να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα τουλάχιστον για μία μέρα», είπε η 76χρονη.

Στη Γαλλία, ο δήμαρχος του Κολμάρ δήλωσε ότι η μητέρα των παιδιών είχε εγκατασταθεί στην πόλη πρόσφατα και ότι εργαζόταν «σε νοσοκομειακό περιβάλλον».

«Δεν υπήρχε καμία αναφορά για κοινωνικά προβλήματα ή θέματα συμπεριφοράς προς τα παιδιά», είπε. «Ηταν άνθρωποι που δεν δημιουργούσαν προβλήματα».