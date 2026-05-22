Ο Τραμπ λέει πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα»

O πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει σύντομα» δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (23.05.2026) ώρα Ελλάδας.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Και συμπλήρωσε αμέσως μετά: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα».

BREAKING: Trump at his Suffern, NY rally tonight:



“We have stopped them. They are never going to have a nuclear weapon. And will have that over with soon. It will be over with soon.”#US #Iran #Trump https://t.co/HkIgYodfDU pic.twitter.com/XtoEsUSjeh — MenaNews24 (@menaanews24) May 22, 2026

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και σε «αυτό που κάναμε στο Ιράν». Το Ιράν «πεθαίνει να κλείσει συμφωνία», πρόσθεσε.

«Οποιαδήποτε απαίτηση να παραδώσει το Ιράν το υψηλού εμπλουτισμού ουράνιό του στις ΗΠΑ είναι αδιέξοδο», δηλώνει από την άλλη πλευρά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι.

«Δεν θα καταλήξουμε σε συμφωνία αν προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με το υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο στο Ιράν», ανέφερε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Μπαγκάι ανέφερε, επίσης, ότι μία αντιπροσωπεία από το Κατάρ βρίσκεται προς το παρόν σε συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν παραμένει ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις.