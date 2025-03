Αεροδρόμιο Χίθροου: Επείγουσα έρευνα για τη διακοπή ρεύματος διέταξε η βρετανική κυβέρνηση

Επείγουσα έρευνα για τη διακοπή ρεύματος στο αεροδρόμιο Χίθροου και τις γύρω περιοχές δίεταξε η κυβέρνηση της Βρετανίας.

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Ενέργειας της Βρετανίας, Εντ Μίλιμπαντ, έκανε γνωστό ότι αρχίζει έρευμα για την φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου που προκάλεσε τη διακοπή ρεύματος και ότι η κυβέρνηση είναι «αποφασισμένη να κατανοήσει πλήρως τι συνέβη και ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η έρευνα θα διεξαχθεί από τον Εθνικό Διαχειριστή Συστήματος Ενέργειας (NESO), τον ανεξάρτητο ρυθμιστή του ενεργειακού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα πρώτα αποτελέσματα των πορισμάτων της έρευνας αναμένονται μέσα σε έξι εβδομάδες.

Το αεροδρόμιο Χίθροου ξεκίνησε τη λειτουργεία του μετά το χάος που επικράτησε από τη φωτιά, οι επιβάτες και οι εταιρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

2. That is why working with Ofgem, I have today commissioned the NESO to carry out an investigation into this specific incident and to understand any wider lessons to be learned on energy resilience for critical national infrastructure, both now and in the future.