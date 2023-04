Αεροπλάνο που ερχόταν από το Μεξικό με 14 επιβάτες έχασε μέρος του συστήματος προσγείωσης, καθώς εκτελούσε πλέον κάθοδο στη βόρεια Γουατεμάλα. Όλοι όσοι βρίσκονταν εντός του αεροσκάφους βγήκαν σώοι και αβλαβείς.

Το αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας TAG της Γουατεμάλας, που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν στη Φλόρες, βρισκόταν στη φάση της προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο Mundo Maya, στον νομό Πετέν, στα σύνορα με το Μεξικό και το Μπελίζ, όταν έγινε το ατύχημα.

«Τη στιγμή του ελιγμού για την προσγείωση, το αεροσκάφος έχασε μέρος του συστήματος προσγείωσής του και προσεδαφίστηκε στο πλάι του διαδρόμου», εξήγησε ο Ρουβέν Τέγες, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Γουατεμάλας.

Ο χειριστές του αεροσκάφους –ενός SAAB– που εκτελούσε την πτήση έκαναν λόγο για «συμβάν τη στιγμή της προσγείωσης», σύμφωνα με την TAG. Όμως «χάρη στην εμπειρία και την επιδεξιότητα των πιλότων, το αεροσκάφος μπόρεσε να σταματήσει σε διάδρομο πλάι στην πίστα» , πρόσθεσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Οι 14 επιβάτες και τα 3 μέλη του πληρώματος βγήκαν σώοι και αβλαβείς», τόνισε.

Φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media δείχνουν το αεροσκάφος σταματημένο σε τομέα του αεροδρομίου με χαμηλή βλάστηση, με στρατιωτικούς και μερικούς πολίτες γύρω του.

Δείτε φωτογραφίες:

TAG Airlines Saab 340 veers off the runway while landing at Mundo Maya Airport in Guatemala. No injuries reported. Local official says that the incident was caused by a landing gear failure. https://t.co/IswgfzJjy1 pic.twitter.com/nLosGF6QTc