Πενγκ Λιγιουάν: Η σοπράνο σύζυγος του Σι Τζινπίνγκ είναι το «ισχυρό όπλο» της Κίνας στην Ουάσινγκτον

Τις εντυπώσεις κατά την επίσκεψη του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον έκλεψε η σύζυγός του Πενγκ Λιγιουάν που παρέδωσε μαθήματα κομψότητας και στιλ αλλά και ήρεμης δύναμης. Η Πρώτη Κυρία της Κίνας και πρώην διάσημη σοπράνο έχει εκατομμύρια θαυμαστές στη χώρα της.

Κομψή, χαμογελαστή και ευδιάθετη η Πενγκ Λιγουάν – που συνόδεψε τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον και αναμετρήθηκε στιλιστικά με την Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο – αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» της Κίνας, προβάλλοντας πιο προσιτή εικόνα της χώρας, παρά τις διαφωνίες της με τις ΗΠΑ σε ζητήματα που εκτείνονται από το εμπόριο έως την Ταϊβάν.

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Μίλησε στα αγγλικά με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, χωρίς τη βοήθεια διερμηνέα. Σιγοτραγούδησε με νεανική χορωδία που της αφιέρωσε ένα τραγούδι. Η εμφάνισή της υπήρξε διαίτερα κομψή, σύγχρονη εκδοχή παραδοσιακής κινεζικής ενδυμασίας.

«Ευχαριστούμε, μαμά Πενγκ!», της είπαν τα παιδιά της χορωδίας, αφού ερμήνευσαν το κινεζικό παραδοσιακό τραγούδι «Λουλούδι του Γιασεμιού» στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian στην Ουάσιγκτον χθες, Πέμπτη (24.09.2026).

Ο πρέσβης της Κίνας στην Ουάσιγκτον, Σιε Φενγκ, ανέδειξε τον διπλωματικό της ρόλο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, δημοσιεύοντας βίντεο με την Πενγκ να χειροκροτεί την εμφάνιση της χορωδίας.

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Η Πενγκ «ενθάρρυνε τους Αμερικανούς εφήβους να συνεχίσουν να μελετούν την κινεζική γλώσσα και τον κινεζικό πολιτισμό και να γίνουν πρεσβευτές φιλίας μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Σιέ.

Μελάνια Τραμπ και Πενγκ Λιγιουάν παρακολούθησαν μαθητές του Hope Chinese School να ερμηνεύουν τραγούδια στα αγγλικά και τα κινεζικά / Finn Gomez / Pool via REUTERS

«Βοηθά να αποκτήσει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο αυτό που διαφορετικά μπορεί να είναι μια αρκετά σκληρή διπλωματία και να δημιουργούνται κάποιες θετικές στιγμές στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας», δήλωσε ο Τζο Μάζουρ, αναλυτής γεωπολιτικής στην εταιρεία συμβούλων Trivium China, με έδρα το Πεκίνο.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την υποδοχή που επιφύλαξαν στην Πενγκ στην Ουάσιγκτον.

Σεμνή και διακριτική

Ωστόσο, οι συζητήσεις στα κινεζικά social media σχετικά με τις δραστηριότητες και τις ενδυματολογικές επιλογές της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού παραμένουν αυστηρά περιορισμένες, γεγονός που αναδεικνύει την ευαισθησία που υπάρχει γύρω από τη δημόσια συζήτηση για την προσωπική ζωή των κορυφαίων ηγετών.

Αναζητήσεις για το στιλ της και τις γνώσεις της στην αγγλική γλώσσα στη δημοφιλή κινεζική πλατφόρμα Red Note δεν έδωσαν κανένα αποτέλεσμα. Οι σύζυγοι των κορυφαίων Κινέζων ηγετών διατηρούν παραδοσιακά διακριτική παρουσία τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω και της εμπειρίας της Τσιανγκ Τσινγκ, χήρας του Μάο Τσετούνγκ.

Η Τσιανγκ, η οποία ασκούσε ανώτατη εξουσία κατά την Πολιτιστική Επανάσταση από το 1966 έως το 1976, καταδικάστηκε το 1981 για τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.

Η Πενγκ ήταν προηγουμένως γνωστή στην Κίνα κυρίως ως σοπράνο που υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα έχει τον βαθμό του υποστράτηγου. Η καριέρα της ξεκίνησε από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν / REUTERS / Evelyn Hockstein



Όπως λέγεται έχει φανατικούς θαυμαστές και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στα λεωφορεία και τα ταξί οι οδηγοί έχουν τις αφίσες της.

Καθώς ο Σι ανέβαινε στην εξουσία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης απέκτησαν μεγαλύτερη ελευθερία να καλύπτουν τις δραστηριότητές της.

«Οταν επιστρέφει στο σπίτι, ποτέ δεν το έχω δει σαν να υπάρχει ένας ηγέτης μέσα στο σπίτι. Στα μάτια μου είναι απλώς ο σύζυγός μου», είχε δηλώσει η Πενγκ σε συνέντευξή της σε κρατικό περιοδικό το 2007.

Τον είχε περιγράψει ως ολιγαρκή, εργατικό και προσγειωμένο.

Μελάνια Τραμπ και Πενγκ Λιγιουάν, δύο πρώτες κυρίες, δύο διαφορετικά στιλ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Η Πενγκ έχει υποστηρίξει δύσκολες κοινωνικές υποθέσεις, όπως τα δικαιώματα και την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.

Η Πενγκ είναι η δεύτερη σύζυγος του Σι και οι δυο τους έχουν μία κόρη, η οποία σπούδασε στο Χάρβαρντ. Ο Σι είχε προηγουμένως παντρευτεί την κόρη ενός διπλωμάτη, με την οποία στη συνέχεια πήραν διαζύγιο.