Μέσα στο δείπνο Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, το μενού, το δώρο και οι αστεϊσμοί

Με κάθε επισημότητα και με ένα εντυπωσιακό δείπνο στον Λευκό Οίκο υποδέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σε μια βραδιά που συνδύασε τη διπλωματία με τη λάμψη, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν ορισμένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε στην ιστορική Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου και συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα από τον χώρο της πολιτικής, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Το «παρών» έδωσαν πάνω από 100 πρόσωπα, ανάμεσά τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της παγκόσμιας τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο ιδρυτής της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και ο ιδιοκτήτης της X Έλον Μασκ. Στο δείπνο παρέστησαν ακόμη ο εκτελεστικός πρόεδρος της Apple Τιμ Κουκ, ο CEO της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της BlackRock Λάρι Φινκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing Κέλι Όρτμπεργκ, ο ιδρυτής της Blackstone Στίβεν Σβάρτσμαν, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Ο ιδρυτής της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν / REUTERS / Evelyn Hockstein

Έρικ Γιούαν, Διευθύνων σύμβουλος, Zoom Video Communications / REUTERS / Aaron Schwartz

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Apple Τιμ Κουκ μαζί με τον CEO της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και τη σύζυγό του / REUTERS / Evelyn Hockstein

Ο Τραμπ, κατά την έναρξη της βραδιάς, επαίνεσε τον Κινέζο πρόεδρο, λέγοντας ότι οι δυο τους έχουν αναπτύξει, όπως ανέφερε, «μια πραγματικά μεγάλη φιλία» κατά τη διάρκεια της πολυετούς πολιτικής τους πορείας. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έλον Μασκ και Μπαρκο Ρούμπιο / REUTERS / Evelyn Hockstein

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ / REUTERS/Evelyn Hockstein

Στο επίσημο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο παρέστησαν περισσότερα από 100 πρόσωπα, ανάμεσά τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της παγκόσμιας τεχνολογίας και των επιχειρήσεων / REUTERS/Kylie Cooper

Κέλι Όρτμπεργκ, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Boeing / REUTERS / Aaron Schwartz

Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεθ / REUTERS / Kylie Cooper

OpenAI CEO Σαν Άλτμαν / REUTERS / Evelyn Hockstein

«Ως ηγέτες των δύο χωρών μας, ο πρόεδρος Σι και εγώ κατανοούμε ότι εκπροσωπούμε διαφορετικά συστήματα, όμως οι δεσμοί μεταξύ των λαών μας παραμένουν και δεν έχουμε υπάρξει ποτέ πιο κοντά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ / REUTERS / Kylie Cooper

Ο Τραμπ παρουσίασε, μάλιστα, στους καλεσμένους και τη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, η οποία δεν ήταν ακόμη έτοιμη για το δείπνο. Με χιουμοριστική διάθεση κάλεσε όποιον το επιθυμούσε να επισκεφθεί τον χώρο του εργοταξίου. Ιράν, Ταϊβάν και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο Πίσω από τη λαμπερή εικόνα της βραδιάς, οι συνομιλίες των δύο ηγετών αφορούσαν κρίσιμα ζητήματα για τις σχέσεις Ουάσινγκτον και Πεκίνου. Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στις συζητήσεις τους τέθηκε και ο πόλεμος στο Ιράν. Η Ουάσινγκτον έχει καλέσει το Πεκίνο, που αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης, να μην υποστηρίξει τη στρατιωτική προσπάθεια του Ιράν. Η Κίνα έχει εκφράσει την αντίθεσή της στις αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua, ο Σι τάχθηκε υπέρ της επιστροφής των ΗΠΑ και του Ιράν σε μια προσωρινή συμφωνία με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Κινέζος πρόεδρος κάνει πρόποση / REUTERS / Evelyn Hockstein

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφορούσε επίσης την τεχνητή νοημοσύνη. Παρουσία κορυφαίων στελεχών της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, το θέμα απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι ΗΠΑ και Κίνα έχουν «την ικανότητα και την ευθύνη» να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος της κοινωνίας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξή της θα πρέπει να παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού ενημέρωσης για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τραμπ, Μελάνια, Σι και Πενγκ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Στο τραπέζι βρέθηκε και το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με το Xinhua, ο Σι κάλεσε τον Τραμπ να χειριστεί «με σύνεση» το ζήτημα και να τηρήσει την αμερικανική θέση αντίθεσης στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μέρος της επικράτειάς της, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν διαφορετική πολιτική προσέγγιση και έχουν αναλάβει βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας δεσμεύσεις σχετικά με την αμυντική ικανότητα του νησιού. Το δώρο στον Σι Στο πλαίσιο της επίσημης βραδιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στον Σι Τζινπίνγκ ένα έργο Αμερικανού καλλιτέχνη που απεικονίζει έναν φαλακρό αετό, χαρακτηρίζοντάς τον «εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών» και σύμβολο του ελεύθερου και ανεξάρτητου πνεύματος της Αμερικής. Ο Σι, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Τραμπ και τη σύζυγό του για τη φιλοξενία, λέγοντας ότι αισθάνθηκαν «πραγματικά σαν στο σπίτι τους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο προς τιμή του Σι Τζινπίνγκ / REUTERS / Evelyn Hockstein

«Σήμερα, ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ είχαμε ειλικρινείς και εις βάθος συνομιλίες και καταλήξαμε σε κοινή κατανόηση για πολλά ζητήματα», ανέφερε, καλώντας τους παρευρισκόμενους σε πρόποση και σε μια νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια του δείπνου σερβιρίστηκε Schramsberg Blanc de Noir, σε μια συμβολική αναφορά στην ιστορική «Πρόποση για την Ειρήνη» του 1972, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον και ο Κινέζος πρωθυπουργός Τσου Εν Λάι είχαν επιχειρήσει να εγκαινιάσουν μια νέα εποχή στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Κόκκινο σκηνικό και μενού με αμερικανικές και ασιατικές επιρροές Η Μελάνια Τραμπ είχε προσωπικά επιβλέψει τις λεπτομέρειες της βραδιάς, με την αίθουσα να μεταμορφώνεται στα κόκκινα. Το κόκκινο επιλέχθηκε και για τον συμβολισμό του στην κινεζική κουλτούρα, όπου συνδέεται παραδοσιακά με την ευημερία και την καλή τύχη. Κόκκινο φόρεμα φορούσε και η Πρώτη Κυρία της Κίνας, ενώ η Μελάνια κινήθηκε σε ασπρόμαυρους τόνους. Το μενού συνδύασε κλασικά αμερικανικά υλικά με διακριτικές ασιατικές επιρροές. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν βελουτέ κίτρινης κολοκύθας με τραγανή πανσέτα, λαβράκι με κρούστα από σουσάμι και σιγομαγειρεμένο baby μποκ τσόι στον ατμό. Το γεύμα ολοκληρώθηκε με επιδόρπιο βανίλιας και παγωτό που παρασκευάστηκε με μέλι από τον Λευκό Οίκο.

Εικόνα από το δείπνο στον Λευκό Οίκο / REUTERS/Evelyn Hockstein