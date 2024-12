Αεροσκάφος έπεσε σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Μανχάταν – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Ένα τρομακτικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην κομητεία Γουέστσεστερ της Νέας Υόρκης, όταν ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μανχάταν.

Από την πτώση του αεροσκάφους ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ενώ ένας ακόμα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο. Οι Αρχές της Νέας Υόρκης έσπευσαν στο σημείο προσπαθώντας να απομακρύνουν τα συντρίμμια αλλά και καύσιμα που είχαν χυθεί σε όλο τον αυτοκινητόδρομο.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 7 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η κυκλοφορία και να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων. Βίντεο από το σημείο έδειξαν τα συντρίμμια του λευκού αεροπλάνου στο προστατευτικό κιγκλίδωμα, ενώ πυροσβέστες προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα συντρίμμια για να δώσουν και πάλι τον δρόμο στην κυκλοφορία.

Σημειώνεται πως το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος έφτασε στην περιοχή προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διαρροή καυσίμου πριν φτάσει μέχρι το παρακείμενο δάσος.

PLANE CRASH: Here’s the scene just outside Westchester County airport. One person is dead, another is in critical condition #breaking @News12CT#BREAKING pic.twitter.com/RV0PX0ECzK