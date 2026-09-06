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Αεροσκάφος με το λογότυπο της Amazon συνετρίβη στο Μαϊάμι – Δείτε βίντεο

Το Boeing 767-300, φορτηγό - αεροσκάφος, βγήκε εκτός του διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι
Το αεροσκάφος της Amazon Prime Air στο Μαϊάμι
Το αεροσκάφος της Amazon Prime Air στο Μαϊάμι / REUTERS / Φωτογραφία Marco Bello
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Αεροσκάφος που φέρει το λογότυπο της Amazon συνετρίβη έξω από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι, αφού βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον λόγο της πτώσης του αεροσκάφους με το σήμα της Amazon στην ουρά, ωστόσο βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.

Όπως φαίνεται, το αεροσκάφος συνετρίβη σε δρόμο έξω από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το Boeing 767-300 φορτηγό αεροσκάφος βγήκε εκτός του διαδρόμου περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, κατά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι.

Το αεροσκάφος είχε φτάσει από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.

«Οι μονάδες έφτασαν και βρήκαν ένα αεροπλάνο που είχε πάρει φωτιά ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής σε ανακοίνωσή της. «Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες».

Η FAA αναγνώρισε το αεροσκάφος ως αεροσκάφος της 21 Air, ενώ εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι το χαρακτήρισε πτήση της Prime Air.

Στην ιστοσελίδα της 21 Air αναφέρεται ότι η Prime Air, εταιρεία της Amazon, είναι ένας από τους πελάτες της.

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