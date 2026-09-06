Αεροσκάφος με το λογότυπο της Amazon συνετρίβη στο Μαϊάμι – Δείτε βίντεο

Αεροσκάφος που φέρει το λογότυπο της Amazon συνετρίβη έξω από το αεροδρόμιο του Μαϊάμι, αφού βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τον λόγο της πτώσης του αεροσκάφους με το σήμα της Amazon στην ουρά, ωστόσο βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.

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Όπως φαίνεται, το αεροσκάφος συνετρίβη σε δρόμο έξω από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το Boeing 767-300 φορτηγό αεροσκάφος βγήκε εκτός του διαδρόμου περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, κατά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι.

Το αεροσκάφος είχε φτάσει από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.

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«Οι μονάδες έφτασαν και βρήκαν ένα αεροπλάνο που είχε πάρει φωτιά ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης», ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής σε ανακοίνωσή της. «Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες».

Η FAA αναγνώρισε το αεροσκάφος ως αεροσκάφος της 21 Air, ενώ εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι το χαρακτήρισε πτήση της Prime Air.

#URGENTE | 🇺🇸 Un avión de carga de Amazon se estrella e incendia al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

📹 @MeteoAero pic.twitter.com/800ufdYFC7 — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) September 6, 2026

FAA annonce la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’aéroport de Miami suite à la violente sortie de piste du Boeing 767 de Prime Air.



Les services d'urgence de l’aéroport signalent plusieurs victimes après l’accident. pic.twitter.com/bQrNaNw97l — air plus news (@airplusnews) September 6, 2026

Στην ιστοσελίδα της 21 Air αναφέρεται ότι η Prime Air, εταιρεία της Amazon, είναι ένας από τους πελάτες της.