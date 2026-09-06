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Γουίτκοφ: Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς για να λήξει ο πόλεμος

Οι ΗΠΑ ελπίζουν να βρουν μια διπλωματική λύση στον πόλεμο, ο οποίος διανύει τώρα στον πέμπτο χρόνο του
Στιβ Γουίτκοφ
Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS /Valentyn Ogirenko
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Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ κάλεσε σήμερα (06/09/2026) την Ρωσία και την Ουκρανία να κάνουν «συμβιβασμούς» ώστε να λήξει ο πόλεμος που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Θα πρέπει τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία να κάνουν συμβιβασμούς και να περιορίσουν τις διαφορές τους και πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξουμε σε αυτό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο.

«Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι, φροντίζουμε γι’ αυτό και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια διπλωματική επίλυση» της σύγκρουσης, πρόσθεσε.

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε επίσης ότι αισθάνεται ικανοποιημένος με τις ειρηνευτικές συνομιλίες τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να βρουν μια διπλωματική λύση στον πόλεμο, ο οποίος διανύει τώρα στον πέμπτο χρόνο του.

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