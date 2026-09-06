Κόσμος

Ζελένσκι: «Φαίνεται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί τον χειμώνα» – «Θετικές» οι συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ

Ο Ζελένσκι ζητεί εδώ και πολύ καιρό συνάντηση με τον Πούτιν για να διευθετηθεί το ζήτημα των εδαφών, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται να κάνει
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Volodímir Zelenskyy / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Marko Djurica
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Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού, «επί του παρόντος» δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι το βράδυ της Κυριακής (06.09.2026).

Παρά τη «θετική» αποτίμησή του, για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε απαισιόδοξος σε σχέση με τον τερματισμό της σύρραξης με τη Ρωσία.

«Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που φαίνεται να ισχύει επί του παρόντος», δήλωσε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις συνομιλίες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών.

«Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα (για τα εδάφη σ.σ.) δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ζητεί εδώ και πολύ καιρό μια συνάντηση με τον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να διευθετηθεί το ζήτημα των εδαφών, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται να κάνει.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζήτησαν για την ασφάλεια και τις οικονομικές εγγυήσεις για το Κίεβο, καθώς και για ένα σχέδιο ευημερίας.

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